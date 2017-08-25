Monaco güç kaybetmeye devam ediyor 

Mbappe ve Fabinho\'nun ardından Thomas Lemar\'ın da transferi söz konusu

Sercan SAPANATAN-İstanbul-(DHA)

Beşiktaş\'ın Şampiyonlar Ligi G Grubu rakiplerinden Monaco yıldız oyuncularını kaybetmeye devam ediyor. Geçen senenin şampiyon kadrosunda yer alan Mendy, Bernardo Silva ve Bakayoko gibi yıldızlarını kaybeden Monaco\'da Mbappe ve Fabinho\'nunda PSG\'ye transfer olacağı Fransız basınında yer almasının ardından bir yeni transfer iddiası da İngiltere\'den geldi. İngiliz basının da çıkan haberlere göre Arsenal, Monaco\'nun 21 yaşındaki yıldızı Thomas Lemar\'a talip oldu. Arsenal teknik patronu Wenger\'in ısrarla istediği Fransız yıldızın transferi için çalışmalarına başlayan İngiliz ekibinin 60 milyon Euro civarı bir teklif yapacağı iddia edildi. Monaco\'nun Lemar\'ı kaybetmek istemediği belirtilsede oyuncunun kararının bu transferde etkin olacağı yazıldı.