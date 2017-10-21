Monaco evinde rahat kazandı

Monaco - Caen: 2 - 0

Beşiktaş\'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu rakiplerinden Monaco, sahasında Caen\'i 2 - 0 mağlup etti.

Fransa Ligue 1\'in 10. hafta mücadelesinde Monaco, II. Louis Stadyumu\'nda Caen ekibini ağırladı. Ev sahibi takım, 21. dakikada Keita Balde ve 59. dakikada Radamel Falcao\'nun penaltıdan attığı gollerle 2 - 0 galip geldi.

Monaco bu galibiyetle puanını 22\'ye yükselterek 2. sıradaki yerini korudu.

Temsilcimiz Beşiktaş, 1 Kasım Çarşamba günü Vodafone Park\'ta Monaco\'yu konuk edecek.

İSTANBUL / DHA