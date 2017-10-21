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Spor

Monaco evinde rahat kazandı

Monaco - Caen: 2 - 0 Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu rakiplerinden Monaco, sahasında Caen'i 2 - 0 mağlup etti

21 Ekim 2017 22:51

Monaco - Caen: 2 - 0

Beşiktaş\'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu rakiplerinden Monaco, sahasında Caen\'i 2 - 0 mağlup etti.
Fransa Ligue 1\'in 10. hafta mücadelesinde Monaco, II. Louis Stadyumu\'nda Caen ekibini ağırladı. Ev sahibi takım, 21. dakikada Keita Balde ve 59. dakikada Radamel Falcao\'nun penaltıdan attığı gollerle 2 - 0 galip geldi.
Monaco bu galibiyetle puanını 22\'ye yükselterek 2. sıradaki yerini korudu.
Temsilcimiz Beşiktaş, 1 Kasım Çarşamba günü Vodafone Park\'ta Monaco\'yu konuk edecek.

İSTANBUL / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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