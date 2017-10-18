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Spor

Monaco - Beşiktaş: 1 - 1 (İLK YARI)

Temsilcimiz Beşiktaş ile Monaco arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu 3

18 Ekim 2017 01:35

Temsilcimiz Beşiktaş ile Monaco arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu 3. maçının ilk yarısı 1-1\'lik eşitlikle tamamlandı.
İlk yarıda goller 30. dakikada Monacolu Falcao\'dan ve 34. dakikada da Beşiktaşlı Cenk Tosun\'dan geldi.
STAT: Stade Louis II (Monaco)
HAKEMLER: Milorad Mazic, Milovan Ristic, Dalibor Djurdjevic (Sırbistan Futbol Federasyonu)
MONACO: Danijel Subasic, Fabinho, Jemerson, Djibril Sidibe, Kamil Glik, Almamy Toure, Joao Moutinho, Youri Tielemans, Thomas Lemar, Radamel Falcao, Keita Balde
BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Pepe, Dusko Tosic, Caner Erkin, Ricardo Quaresma, Ryan Babel, Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan, Anderson Talisca, Cenk Tosun
SARI KART: Dk 16 Pepe, Dk 36 Tolgay (Beşiktaş), 
GOLLER: Dk 30 Falcao (Monaco), Dk 34 Cenk Tosun (Beşiktaş)
MAÇTAN DAKİKALAR
DK 7: Cenk Tosun\'un cezasahası içinde vuruşunda kaleciden dönen topu Babel boş kaleye gönderdi ama hakem ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.
DK 18: Siyah-beyazlı kaleci Fabricio, Monaco oyuncusu Lemar\'ın kullandığı frikikte müthiş uzandı ve gole izin vermedi.
DK 21: Beşiktaşlı Quaresma\'nın ortaladığı topa Atiba gelişine vurdu, kaleci güçlükle topu kornere gönderdi.
DK 30: Ceza sahası içinde Falcao\'nun yerden vuruşunda Monaco 1-0 öne geçti.
DK 34: Quaresma\'nın sağ taraftan kestiği ortaya ceza sahasında Cenk şık bir kafa vuruşu yaptı ve Beşiktaş skoru eşitledi 1-1.
DK 45: Maçın ilk yarısı karşılıklı atılan gollerle 1-1 tamamlandı.

Ali DANAŞ - MONACO / DHA

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