Monaco - Beşiktaş: 1 - 1 (İLK YARI)

Temsilcimiz Beşiktaş ile Monaco arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu 3. maçının ilk yarısı 1-1\'lik eşitlikle tamamlandı.

İlk yarıda goller 30. dakikada Monacolu Falcao\'dan ve 34. dakikada da Beşiktaşlı Cenk Tosun\'dan geldi.

STAT: Stade Louis II (Monaco)

HAKEMLER: Milorad Mazic, Milovan Ristic, Dalibor Djurdjevic (Sırbistan Futbol Federasyonu)

MONACO: Danijel Subasic, Fabinho, Jemerson, Djibril Sidibe, Kamil Glik, Almamy Toure, Joao Moutinho, Youri Tielemans, Thomas Lemar, Radamel Falcao, Keita Balde

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Pepe, Dusko Tosic, Caner Erkin, Ricardo Quaresma, Ryan Babel, Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan, Anderson Talisca, Cenk Tosun

SARI KART: Dk 16 Pepe, Dk 36 Tolgay (Beşiktaş),

GOLLER: Dk 30 Falcao (Monaco), Dk 34 Cenk Tosun (Beşiktaş)

MAÇTAN DAKİKALAR

DK 7: Cenk Tosun\'un cezasahası içinde vuruşunda kaleciden dönen topu Babel boş kaleye gönderdi ama hakem ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

DK 18: Siyah-beyazlı kaleci Fabricio, Monaco oyuncusu Lemar\'ın kullandığı frikikte müthiş uzandı ve gole izin vermedi.

DK 21: Beşiktaşlı Quaresma\'nın ortaladığı topa Atiba gelişine vurdu, kaleci güçlükle topu kornere gönderdi.

DK 30: Ceza sahası içinde Falcao\'nun yerden vuruşunda Monaco 1-0 öne geçti.

DK 34: Quaresma\'nın sağ taraftan kestiği ortaya ceza sahasında Cenk şık bir kafa vuruşu yaptı ve Beşiktaş skoru eşitledi 1-1.

DK 45: Maçın ilk yarısı karşılıklı atılan gollerle 1-1 tamamlandı.

Ali DANAŞ - MONACO / DHA