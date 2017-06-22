Molozda ekmek mücadelesi

Adana'da, belediye ekiplerinin boş arsaya inşaat molozu döktüğünü gören, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bazı kişiler, yanlarında getirdikleri kova ve çuvallarla moloza hücum etti. Yakıcı güneş altında molozların arasında gün boyu demir ve hurda toplayan vatandaşlar, bunları satarak geçimlerine katkı sağlamaya çalıştı.

Adana TOKİ Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi civarındaki boş arsaya, belediye ekipleri tarafından inşaat molozu döküldüğünü gören bazı vatandaşlar, yanlarında getirdikleri kova ve çuvallarla hurda toplamaya koştu.

Vatandaşlar büyük beton parçaları arasında kalan demirleri almak için birbirleriyle yarıştı. Moloz yüklü kamyonların önünde duran vatandaşlar, ezilme tehlikesine aldırmadan demir ve odun parçalarını kova ve çuvallara koydu. Bazı kadınlar ise balyozla beton kırıp, demir çıkarttı.

Sabahın erken saatlerinden beri hurda demir topladığını söyleyen 42 yaşındaki Adnan Yaman, akşama kadar topladığı hurdaları satarak 25 ile 30 lira arasında kazandığını söyledi. Yaşlı bir kadın ise topladığı odun parçalarını kışın yakmak için kullanacağını söyledi.

Çağlar Öztürk (DHA)