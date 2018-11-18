Modeste imzayı attı

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Bafetimbi Gomis'in satılmasının ardından kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği Anthony Modeste, Bundesliga 2 ekibi Köln'e transfer oldu. Galatasaray'ın yıldız golcüyü kadrosuna katmak için ara transferde de girişimlerde bulunacağı iddia ediliyordu.

Köln, resmi Twitter hesabından transferi açıklarken, “Başkan Werner Spinner, kulübün 70. kuruluş yıl dönümü galasında özel bir ismi duyurdu: Anthony Modeste geri döndü!” ifadelerini kullandı. Modeste daha önce 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Köln forması giymiş ve 73 resmi maçta 45 gole imza atmıştı. Köln, Bundesliga 2’de 13 hafta sonunda 24 puanla 2. sırada yer alıyor.

Modeste Köln'de daha önce 2 sezon forma giymiş ve 73 resmi maçta 45 gole imza atmıştı.