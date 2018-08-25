Modeste adım adım Galatasaray'a

Bafetimbi Gomis'in satışından sonra forvet hattına takviye yapması beklenen Galatasaray'da Anthony Modeste'nin ismi ön plana çıkıyor.

Fransız basınından RMC Sport'un haberine göre, Galatasaray'ın listesinde olan Fransız forvet Anthony Modeste sarı kırmızılılara çok yakın. Çin Süper Ligi ekibi Tianjin Quanjia forması giyen Modeste, RMC'nin iddiasına göre önümüzdeki saatlerde Galatasaray ile son detayları görüşmek için İstanbul'a gelecek.

Şampiyon olarak tamamladığı Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonun gol kralı olan forveti Bafetimbi Gomis'i 6 milyon euro bedelle Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e satan Galatasaray'ın, Fransız oyuncunun yerini doldurmaya çalıştığı biliniyordu.

Anthony Modeste Kimdir?

Kariyerine Nice'te başlayan Modeste, daha sonra Angers, Bordeaux, Blackburn, Bastia ve Hoffenheim formaları giydi. Asıl çıkışını ise Köln'de yaptı. 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında toplam 73 maça çıkıp 45 gole imza atan Fransız golcü, Aubameyang ve Lewandowski'nin ardından Bundesliga'da o dönemin en golcü 3. oyuncusu oldu. Bu yüksek performansı sonrasında ise Çin'den gelen büyük teklifi kabul eden Modeste, 2 sezondur Tianjin Quanjian forması giyiyor. 1.87 boyundaki santrfor, Fransa alt yaş gruplarında milli formayı 24 kez giyerken, 8 defa gol sevinci yaşadı.