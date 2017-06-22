Modada erkek algısı değişiyor

Dünya çapında erkek modacılar yıllarca bu sektöre damgalarını vurmalarına rağmen erkek modasına ilgi uzun zaman sadece tek tek örnekler ile sınırlı kaldı. Ancak bu durumda şimdilerde bir değişim yaşanıyor. Erkek modası ve modada erkeklik önem kazanıyor.

Londra’nın ünlü Moda Okulu’ndan (London College of Fashion) Anja Aronowsky Cronberg DW’ye yaptığı açıklamada "Erkek modasındaki kimi trendler en azından kentlerde kabul görüyor. Pembe renk, daracık pantolonlar ya da saç topuzu bundan 10-20 yıl önce olsa ‘eşcinsel’ diye damgalanırdı. Oysa ki örneğin saç topuzu konusunda kadın saç modelinden değil Japon Samuray savaşçılarından ya da Sumo güreşçilerinden esinlenilmiştir” ifadelerini kullanıyor.

Bu yıl ilki Londra’da başlayıp, Floransa ve Milano'da devam eden ve 25 Haziran’da Paris’te sona erecek olan defilelerinde görüldüğü gibi 2018 ilkbahar ve yaz erkek modasında da tanımı yeniden yapılan bu erkeklik olgusu etkili olacak gibi görünüyor.

Ceket ve gömlek yerine mont ve süveter

Bu sezon örneğin erkek modasının vazgeçilmezlerinden sayılan takım elbiseler nadiren görülecek. Londra’da haziran başında açılan moda haftası sırasında dağcılara özgü anoraklar ve bunlara eşlik eden büyük bedenli şortlar, velcro sandaletler ve beyaz çoraplar dikkat çekti. Milano’da ünlü İtalyan Modaevi Ermenegildo Zegna da aynı çizgiyi izleyerek ceket ve gömlek yerine anorak ve montu tercih ediyor. Hatta Versace dar kesimli ve çok cepli erkek kamuflaj ‘kargo pantolonlar’ı bile sergiledi.

DW’ye konuşan “Style Zeitgeist" moda dergisinin başyazarı Eugene Rabkin "Bu gelişmeyi dönemin yansıması olarak değerlendiriyorum. Erkeklerin çoğunluğu bu tür kıyafetleri zorunlu kılan mesleki çerçeve dışında artık ısmarlama takım elbiseleri pek tercih etmiyorlar" ifadesini kullanıyor.

"Vestoj" adlı moda dergisinin editörü Aber Cronberg de erkek modasındaki bu ani değişikliğin tarihi gerekçeleri olduğunu belirtiyor. “Modanın tarihine baktığınızda Batı dünyasında modanın gittikçe savsak bir hale geldiğini tespit edersiniz. 20. yüzyıla baktığınızda kadınlar korse, erkekler kolalı gömlek giyiyorlardı. Ama 20’li yıllardan itibaren modada bir rahatlama görülmeye başladı.”

Etekli erkek modası

Ama erkek modasındaki geleneksel sembollerin yok edilmesi süreci henüz noktalanmış da değil. Erkek modası gittikçe kadın modasından daha fazla etkilenir duruma geldi. Moda branşında dikkati kıyafetler üzerine çekmenin önemine işaret eden modacı Aber Cronberg “Bu branşta var olan rekabete rağmen tamamen alışılmamış bir dizayn ile dikkat çekmek mümkün. Bu yöntemle bir modacı kendisine bir tekstil satıcısı değil, sanatçı imajı verebilir. Yani erkekleri eteğe sokabilen bir modacı bir taşla iki kuş vuruyor demektir” diye konuşuyor.

Ancak modacı Rabkin bu tür giysilerin yaşamının sınırlı olduğunu, bunları herkesin giymek istemediğini belirterek şöyle devam ediyor: “Bu tür giysilere özel ilgisi olan müşteriler dışında bunların satışı çok zor. Podyumlarda sergilenen moda aslında sadece moda branşını, basını ve bu işin ticaretini yapanları ilgilendiriyor. Bu çevreler buldukları bu özel boşluktan yararlanarak modaya çok cesaretli sunumlar getirebiliyorlar.”

"Erkeklik" krizde mi?

Tüketim alanında da erkeklerin kadınlarla yarıştığı fark ediliyor. Euromonitor adlı piyasa araştırma enstitüsünün verilerine göre erkek moda piyasası 2020 yılında en azından satış rakamları açısından kadın moda piyasasını geride bırakacak.

Peki bu durumda ‘gerçek erkekler' yok mu oluyor? Modacı Cronberg bunun böyle olmadığını belirterek "Son dönemde bir ‘erkeklik krizi' çıktığından ve ‘yeni bir erkek profilinin' oluştuğundan sıkça söz ediliyor. Moda branşı ise bu görüşleri kendine göre kullanıyor. Ancak bu görüşlere karşı çıkanlar, rüzgarda uçuşan, ekstra uzun kollu montların günlük yaşamın ticarî hale dönüşmesi ve pazarlama teknikleri ile bir ilgisi olduğunu, bunun ‘yeni bir erkek profili'nin ortaya çıkması olarak görülemeyeceğini söylüyorlar” diye konuşuyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dw/ÇA,BK