Mladiç ve Karaciç hâkim karşısında



Srebrenitsa katliamından 19 yıl sonra katliamın baş sorumluları eski Bosnalı Sırp general Ratko Mladiç ve Bosnalı Sırp lider Radovan Karaciç, Hollanda’nın Lahey kentinde eski Yugoslavya’da işlenen suçlar için kurulan Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi’nde ilk kez birlikte hâkim karşısına çıktı.

Katliam nedeniyle daha önce açılan farklı davalarda yargılanan Mladiç ve Karaciç, 1995 yılında Srebrenitsa’da 8 bin Müslüman erkeğin öldürülmesinden sorumlu tutuluyor.

Bosnalı Sırpların eski siyasi lideri Karaciç'in duruşmasında tanık olarak dinlenen Mladiç, duruşmanın başında hücresinde takma dişlerini unuttuğunu belirterek daha iyi konuşabilmesi için görevlilerden takma dişlerini getirmesini istedi. Duruşmaya verilen arada takma dişlerini takan Mladiç daha sonra ifade verdi.

Bosna savaşı sırasında Srebrenitsa'daki kişilerin öldürülmesiyle ilgili olarak yazılı ya da sözlü kendisine bilgi verilip verilmediğiyle ilgili soruya Mladiç ''sağlık sorunları'' nedeniyle cevap veremeyeceğini söyledi.

Mladiç, ''Sağlık durumu sebebiyle, bu davada tanıklık etmek istemiyorum. Sağlık sorunları yaşama ihtimalimi göz önünde bulundurarak, bu davada tanıklık etmeyi reddediyorum'' şeklinde cevap verdi.

Mladiç sorulara cevap vermek yerine hazırladığı yedi sayfalık açıklamayı okumak istedi. Ancak mahkeme heyeti Mladiç'in bu talebini reddetti. Mahkemeye tepki gösteren Mladiç, “Bu mahkeme bir NATO yaratığı, burası satanist bir mahkeme” diye bağırdı.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın tanık olduğu en büyük soykırım olarak nitelendirilen Srebrenitsa katliamı ile ilgili olarak görülen davalarda 2015 yılında karar verilmesi bekleniyor.