Mkhitaryan forma bekliyor

Manchester United'ın yaz döneminde Zlatan Ibrahimovic ve Paul Pogba ile beraber en çok dikkat çeken transferi olan Henrikh Mkhitaryan, teknik direktör Jose Mourinho'dan forma bekliyor.

Goal.com'un haberine göre; Ermenistan Milli Takımı'ndayken yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Mkhitaryan, Fenerbahçe maçı öncesinde sağlık ekibinden yeşil ışığı almıştı. Fakat Mourinho, kendisine maç kadrosunda yer vermedi.

The Times'a göre bu duruma çok içerleyen Henrikh Mkhitaryan, Mourinho'nun bu tercihi karşısında adeta şoka uğradı. 27 yaşındaki oyuncu Avrupa Ligi'nde oynanan Fenerbahçe maçının, en azından ikinci yarısında forma giymeyi dört gözle bekliyordu.