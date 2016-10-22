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Spor

Mkhitaryan forma bekliyor

Yaklaşık iki aydan bu yana sakatlıktan ötürü formasından uzak kalan Mkhitaryan, Fenerbahçe maçında kadroya alınmamıştı

22 Ekim 2016 18:09

Manchester United'ın yaz döneminde Zlatan Ibrahimovic ve Paul Pogba ile beraber en çok dikkat çeken transferi olan Henrikh Mkhitaryan, teknik direktör Jose Mourinho'dan forma bekliyor.

Goal.com'un haberine göre; Ermenistan Milli Takımı'ndayken yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Mkhitaryan, Fenerbahçe maçı öncesinde sağlık ekibinden yeşil ışığı almıştı. Fakat Mourinho, kendisine maç kadrosunda yer vermedi. 

The Times'a göre bu duruma çok içerleyen Henrikh Mkhitaryan, Mourinho'nun bu tercihi karşısında adeta şoka uğradı. 27 yaşındaki oyuncu Avrupa Ligi'nde oynanan Fenerbahçe maçının, en azından ikinci yarısında forma giymeyi dört gözle bekliyordu.

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Manchester UnitedZlatan IbrahimovicPaul PogbaHenrikh Mkhitaryan

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