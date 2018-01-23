Mkhitarayan, Arsenal'da

Premier Lig'de beklenen takas gerçekleşti. Uzun süredir, Alexis Sanchez için Arsenal ile görüşen Manchester United, Şilili golcü için Topçular'a Mkhitaryan'ı gönderirken, Ermeni futbolcunun yanında 20 milyon Pound ödeyeceği iddia edildi.

Mkhitaryan, 2013 yılında Shaktar Donetsk takımından 27 milyon Pound bonservis bedeli ile Dortmund'a transfer oldu. 3 yıl boyunca formasını giydiği Dortmund'da 140 maçta 41gol 49 asist ile başarılı bir performans ortaya koyan 10 numara 2016/2017 sezonunun sonunda Premier Lig ekibi Manchester United'a transfer oldu.

Manchester United'a yeterince kadroya giremeyen Ermeni oyun kurucu 22 maçta 2 gol 6 asist ile oynadı.