Mizgin'i kurtarma kampanyası

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde lösemili 15 yaşındaki Mizgin Şenol'a ilik nakli yapılması için gerekli 85 bin liranın toplanması amacıyla kampanya başlatıldı.



Yaklaşık bir yıldır Ankara Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören Mizgin Şenol'un ilik nakli için gerekli olan 85 bin liranın ailesi karşılayamayınca Diyarbakır Valiliğin izniyle yardım kampanyası açıldı.



İşsiz Baba Şenol, AA muhabirine, kızının yaklaşık bir yıldır Ankara'da tedavi gördüğünü, tedavisi için gerekli uygun iliğin bulunduğunu, ancak ameliyat için 85 bin TL'ye ihtiyaç olduğunu belirtti.



Şenol, şöyle konuştu:



"Ekonomik durumumuz iyi değil. Bugüne kadar tedavi için elimizde avucumuzda ne varsa sattık. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Sağ olsun İl Valimiz Hüseyin Avni Mutlu kampanya için gerekli izni verdi. Herkesi kampanyaya katkıda bulunmaya bir canı kurtarmaya davet ediyoruz. Yardımseverleri Ziraat Bankası Şubesinde açılmış olan 0502 491 172 40 5001 numaralı hesaba katkı yapmalarını bekliyoruz."



Kaymakam Enver Ünlü, Mizgin'in tedavisine bugüne kadar katkıda bulunduklarını belirterek, "Hayırseverlerin desteğiyle Mizgin'in tedavi edilip, sağlığına kavuşacağına inanıyorum. Biz de katkıda bulunacağız" dedi.

