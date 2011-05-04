-MİTÇİ CİNAYETİNDE YENİ GELİŞME İSTANBUL (A.A) - 04.05.2011 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde Tahsin Haluk Akter'in başından silahla vurularak öldürülmesine iştirak ettiğini öne süren bir kadın, İstanbul'da polise teslim oldu. Fatih Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran Tuğba Y. (23), MİT görevlisi olduğu öne sürülen Tahsin Haluk Akter'in (60) 29 Mart'ta Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak beldesi Gerişaltı Mevkisi'ndeki evinde başından silahla vurularak öldürüldüğü olaya karıştığını bildirdi. Hakkında bu olaya ilişkin yakalama kararı bulunduğu anlaşılan Tuğba Y, daha sonra İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki işlemlerin tamamlanan Tuğba Y, ''yol tutuklaması'' yapılmak üzere Sultanahmet'teki İstanbul Adliyesine sevk edildi.