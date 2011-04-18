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Dünya

MİSRATA ATEŞ ALTINDA ECDEBİYE (A.A)

18 Nisan 2011 11:52

-MİSRATA ATEŞ ALTINDA ECDEBİYE (A.A) - 18.04.2011 - Libya'nın Misrata kentinde, Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerle muhalifler arasında dün çıkan çatışmalarda 17 kişi hayatını kaybetti. Libyalı bir muhalif ile sivil toplum örgütü çalışanı bir kişi, dün kentte çıkan çatışmalarda 17 kişinin öldüğünü, 74 kişinin de yaralandığını söyledi. Adının açıklanmasını istemeyen sivil toplum örgütü çalışanı, dün Misrata'da ziyaret ettiği hastaneye 17 kişinin cesetlerinin getirildiğini, bunların arasında başından vurulmuş bir kız çocuğunun bulunduğunu kaydetti. söz konusu şahıs, hastaneye getirilen yaralılar arasında çocukların da olduğunu belirtti. Abdülselim adlı muhalif de Kaddafi birliklerinin, son günlerde Misrata'nın merkezine doğru ilerlediğini, dün havan topu ve RPG saldırıları düzenlediklerini, ayrıca kentteki hastaneye ateş açtıklarını anlattı. 

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