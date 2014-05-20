Mısırlılar Mübarek'i özlüyor



Mısır'ın devrik devlet başkanı Hüsnü Mübarek, mayıs ayı başında 86‘ıncı yaşına Kahire'nin güneyindeki Maadi askeri hastanesinde girdi. Devrilmesinden bu yana her yıl olduğu gibi destekçileri hastane önünde toplandı. İdollerini görmeyi ya da pencereden kendilerine el sallamasını beklediler. Mübarek'e hâlâ arkasında olduklarını göstermek istediler. “Özür dileriz sayın devlet başkanı“ yazılı pankartlar taşıdılar. Aynı adlı bir Facebook grubunun da 50 bin takipçisi var.

6 Nisan Demokrasi Hareketi'nin önemli isimlerinden olan Ayman Abdül Mecid, Mısır'ın gerilediğini düşünüyor: "Şu anda geriye doğru dev bir adım atıyoruz. 25 Ocak'ta Tahrir'deki sloganlardan biri ‘geriye gidiş yok'tu. Ancak şimdi geri gidildiğini görüyoruz. Bu çok zor geliyor ve korkutucu. Çok sinir bozucu. İşte sorunlar böyle ortaya çıkıyor. İçeri giriyorsun ancak yine çıkıyorsun."

Mısır sokaklarında Mübarek sistemine büyük bir özlem olduğu dikkat çekiyor. Tavuk yetiştiricisi olan Muhammed, “Tamam Mübarek bizi soydu ama herkesin de bir işi vardı” diyor. Abdül Mecid Muhammed gibi insanları anlamaya çalıştığını söylüyor. Mecid, "Herkes olayı bütünüyle değerlendirebilecek siyasi bir kişiliğe sahip değil. Sadece ekmek istiyorlar. Devrimin ‘ekmek' kelimesiyle başladığını unutmayalım. Ancak bugüne dek insanlara ekmek getirmedi. İnsanlar bastırılmış hissedince bir çeşit istikrarlı hayatı özlemeye başlıyor" diyor.

Elektrik kesintileri, gösteriler, bombalı saldırılar… 87 milyonluk ülkenin günlük yaşamını artık bunlar şekillendiriyor. Hüsnü Mübarek zamanında olmayan şeyler… Ya da sadece haber yapılmıyordu. Ancak bunun yerine iktidar sahiplerinin yolsuzluğu ve elit kesimin kendini zenginleştirmesi vardı. Mübarek, oğulları ve ona yakın görevliler, 2011 yılından bu yana bu sebeplerle yargılanıyor. 25 Ocak devriminde ‘göstericileri öldürmek, ülkede güvenlik boşluğu yaratmak ve kaos çıkarmak' da suçlamalar arasında.

'Tekerlekli sandalye mizanseni'

Kahire'deki Amerikan Üniversitesi'nde siyasal bilimler profesörü olan Mustafa El Seyid, savcılığın iddianameyi hazırlarken çok dikkatli olduğunu düşünüyor. Çünkü Seyid'e göre iddianamedeki ifadeler Mübarek'in mahkemede yargılanması gereken gerçek suçlardan daha hafif. Seyid, "Bu davada gördüğüm kadarıyla Mübarek’i mahkûm etmek için kanıtlar bulmak çok zor. Çünkü böyle otoriter rejimlerde, otoriter liderler etrafında her zaman ne istediğini söylemeden anlayacak insanlar bulundurur" şeklinde konuşuyor.

Mübarek duruşmalara genellikle tekerlekli sandalye ya da sedyede geliyor ve duruşma sık sık Mübarek'in sağlık koşulları nedeniyle yarıda kesiliyor. Profesör Seyid, Mübarek ile birlikte yargılanan bir polis memurunun avukatından tüm bunların aslında insanların sempatisini kazanmak için Mübarek'in avukatları tarafından hazırlanmış mizansenler olduğunu öğrendiğini belirtiyor.