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Dünya

Mısırlı hostesler başörtüsü istiyor

Hostesler, Mısır Havayolları'nın uçuşlarda başörtüsü yasağının kalkması için mücadele ediyor.

08 Ocak 2012 02:00

T24 - Hostesler, Mısır Havayolları'nın uçuşlarda başörtüsü yasağının kalkması için mücadele ediyor.


Mısır'da 30 yıllık Mübarek rejiminin devleti temsil eden kadınların başörtüsü takamayacağı yönündeki yasağına karşı mücadele eden Mısır Havayolları (EGYPT AIR) çalışanı hostes ve kabin amirleri, yeni dönemde başörtüsü yasağının kaldırılmasını istiyorlar.


Mübarek döneminde konulan yasak, Mısır Havayolları'nda çalışan kadınların tepkisine yol açıyor.


Mısır Havayolları'nda, uçuş sırasında pilot,hostes ve kabin amirlerinin başörtüsü takması Mübarek döneminde yasaklandı.


Mübarek iktidarının son 10 yılı içerisinde Mısır devlet televizyonu ve Mısır Havayolları çalışanı onlarca kadın, başörtüsü yasağının kaldırılması için defalarca mahkemeye başvurdu, fakat bir sonuç alamadı.


Mahkemeler, yönetimin, devleti temsil edenler için koyduğu başörtüsü yasağını destekleyen kararlara imza attılar.


İmza toplayarak Sivil Havacılık Bakanlığı'na başvuruda bulunan hostes ve havayolu çalışanları, bakanlıktan da olumsuz cevap aldı.


Ülkede 25 Ocak 2011'de başlayan halk ayaklanması ile Mübarek rejiminin yıkılması ise başörtüsü isteyen hostesler için umut oldu.


15 yıldan beri Mısır Havayolları'nda kabin amiri olarak çalışan Maysa Abdülhadi, "Bu çağda böyle bir yasak hepimizi üzüyor" diyerek tepkisini dile getirdi.


Bir çok Avrupa havayolu şirketinin uçuşlarda başörtüsüne izin verdiğini ve hatta üniformanın üzerine takılacak başörtüsünün stilini tanımlayan kataloglar yayınladığını kaydeden Maysa Abdülhadi, "Umudumuz yeni dönemde bu yasağın kaldırılmasıdır" diye konuştu.


Mısırlı hosteslerin bir araya gelerek uçuşlarda takılabilecek başörtüsü modellerini modacılara tasarlattığını kaydeden Abdülhadi, Mısır Havayolları'nın taleplerini reddettiğini söyledi.


Uçuş güvenliğinin yasağa gerekçe olarak gösterilemeyeceğini vurgulayan Maysa Abdülhadi, "Eğer uçuş güvenliği söz konusu ise British Airways, Katar, Singapur ve Malaysia Airlines gibi şirketler uçuşlarda başörtüsüne neden izin veriyor ve uçuş güvenliği hiç bir şekilde ihlal edilmiyor" dedi.


Hibe Yahya adlı hostes ise Mısır Havayolları'nda çalışan bir çok hostesin uçuşlarda başörtüsü takmak istediğini, fakat yasak nedeni ile bu isteklerinin gerçekleşmediğini anlattı.


Mısır gibi bir ülkede başörtüsü yasağının anlamsız olduğunu dile getiren Hibe Yahya, "İnancımız gereği başörtüsünü uçuşlarda da takmak istiyoruz. Yeni dönemde devletten bu yasağı kaldırması başlıca talebimiz" şeklinde konuştu.


Mısır'da geçen hafta bir mahkeme, devlet televizyonunda spikerler için konulan başörtüsü yasağını yeniden inceledi ve kararı bozdu.


Mısır devlet televizyonun 5. Kanal spikeri olarak çalışan Lamia El Amir, 2008 yılında açtığı başörtüsü davasında mahkemenin yasağı haklı bulduğu yönündeki kararının İskenderiye İdare Mahkemesi'nde tekrar görüşülmesini sağladı.


Sözkonusu yasağı tekrar görüşen İskenderiye İdare Mahkemesi, Lamia El Amir'in ekranda başörtüsü takabileceğine hükmetti.


 

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