Mısır'ın mega projesi



Uzun yolculuğun ilk etabı… Siemens’in gaz türbinli jeneratörü saatte 2 km. hızla ilerliyor. Berlin’den yola çıkan jeneratör, Hamburg ve Cebelitarık üzerinden Mısır’a gönderilecek.

Klaus –Günter Lichtfuß (Behala Lojistik): “600 ton ağırlığı bu aracın 12 aksına yaydık. Bu ağırlığı taşıyabilen aracın 200 tekerleği var. Aksi takdirde yol bu ağırlığı kaldıramazdı.”

Taşıma için özel mavna inşa edildi

Gaz türbini köprü ve metro tünellerine ağır geldiğinden ilk birkaç yüz metrelik mesafeyi şehrin içinden geçerek kat ettikten sonra limandaki özel olarak inşa edilmiş mavnaya yükleniyor. Mavna jeneratörü asıl limana kadar taşıyor. Gövde derinliği 2 metre 40 santimi buluyor. Neredeyse kanalın dibine oturacak.

Lichtfuß, “Karaya oturmadık ama çok az pay kaldı. Bir karışı bulması lâzım. Bazan daha da az kalabiliyor ama fark etmez. Önemli olan gövdenin diple temas etmemesi” diyor.

24 jeneratörlük mega proje

Berlin iç limanına varan jeneratörün önce mavnadan indirilmesi gerekiyor. Mısır’ın Berlin büyükelçisi ve Mısır televizyonu bu önemli yüklemede hazır bulunmak için başkente gelmiş. Gaz türbini, 24 jeneratörlük mega projeye dahil.

Mısır büyükelçisi Badr Abdelatty: “Siemens ile yaptığımız sözleşme ülkemizin ilerlemesine katkıda bulunacak. Bu sayede Mısır’ın elektrik üretimini 2018 yılına kadar yüzde 50 oranında arttırmış olacağız.”

Mega proje Siemens için şirket tarihinin en büyük siparişi sayılıyor. Mısır’ın içinde bulunduğu zor siyasi ve ekonomik şartlar işbirliğini etkilemişe benzemiyor.

Jeneratörün yolculuğu 3 ay sürecek

Siemens şirket sözcüsü Christian Stuart Wilson: “Aramızda sözleşme var. Yıllardır Mısır’da faaliyet gösteriyoruz. Orada tecrübemizi arttırdık. Sadece Mısır değil dünyadaki bütün ülkelerle iş yapıyoruz. Bu bakımdan, şartların ülkelere göre farklılık gösterdiğinin bilincindeyiz.”

Gaz türbinli elektrik jeneratörü üç ay sonra, Kahire’nin 100 kilometre kadar güneyindeki Beni Suef’e varmış olacak. Yıl sonlarına doğru da elektrik üretimine geçilmesi planlanıyor. Proje tamamlandığında, Mısır dünyanın en büyük gaz türbini santraline kavuşmuş olacak.