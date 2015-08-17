Mısır'da yeni terörle mücadele yasası



Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre ordunun verdiği ölü asker sayısından farklısını dile getiren basın mensubuna 22 bin 900 – 57 bin euro arasında değişen para cezaları verilecek. Yasa taslak aşamasındayken ordunun rakamlarını yalanlayanlara 2 yıl hapis öngörüyordu. Medya kuruluşlarından gelen tepki üzerine hapis cezası para cezasına çevrildi. Bu tür yayınlar "ordu karşıtı propaganda" kapsamında değerlendirilecek. Yeni düzenleme terör örgütü yöneticileri ve mali destekçilerine idam cezası öngörüyor.

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi, yasayı dün imzaladı. El Sisi, hükümetini eleştiren binlerce muhalifi tutuklatan Başsavcı Hişam Bereket'in haziran ayında bombalı saldırıya uğraması üzerine terörle mücadele yasalarının sertleştirileceğini duyurmuştu. Bereket saldırıda hayatını kaybetmişti.

Mısır'daki IŞİD saldırıları

Mısır'da IŞİD saldırıları eski devlet başkanı Muhammed Mursi'nin bundan iki yıl önce askerler tarafından iktidardan uzaklaştırılmasından sonra başladı. Saldırılarda şimdiye kadar yüzlerce asker ve polis hayatını kaybetti. IŞİD, Mısır'da geçen ay düzenlediği son koordineli saldırılarda bir dizi karakolu hedef almış, İsrail ve Gazze Şeridi sınırındaki Şeyh Zuveyd'i ele geçirmişti.

IŞİD'e biat ederek 'Sina Vilayeti' ismini alan Ensar Beyt'ül Makdis örgütü, yüzlerce militanla Kahire yönetimine karşı mücadele veriyor. Mısır ordusu saldırılara sertlikle karşılık verileceğini duyurmasına karşın coğrafi koşullar, aşiretlerin konumu ve bölgedeki gelişmeler IŞİD'le mücadeleyi zorlaştırıyor.