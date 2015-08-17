T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Mısır'da yeni terörle mücadele yasası

Mısır'da terör suçu işleyenlere idam cezası verilmesini öngören tartışmalı terörle mücadele yasası yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle ordunun verdiği rakamları yalanlayan gazetecilere ağır para cezası verilecek.

17 Ağustos 2015 13:34


Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre ordunun verdiği ölü asker sayısından farklısını dile getiren basın mensubuna 22 bin 900 – 57 bin euro arasında değişen para cezaları verilecek. Yasa taslak aşamasındayken ordunun rakamlarını yalanlayanlara 2 yıl hapis öngörüyordu. Medya kuruluşlarından gelen tepki üzerine hapis cezası para cezasına çevrildi. Bu tür yayınlar "ordu karşıtı propaganda" kapsamında değerlendirilecek. Yeni düzenleme terör örgütü yöneticileri ve mali destekçilerine idam cezası öngörüyor.

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi, yasayı dün imzaladı. El Sisi, hükümetini eleştiren binlerce muhalifi tutuklatan Başsavcı Hişam Bereket'in haziran ayında bombalı saldırıya uğraması üzerine terörle mücadele yasalarının sertleştirileceğini duyurmuştu. Bereket saldırıda hayatını kaybetmişti.

Mısır'daki IŞİD saldırıları

Mısır'da IŞİD saldırıları eski devlet başkanı Muhammed Mursi'nin bundan iki yıl önce askerler tarafından iktidardan uzaklaştırılmasından sonra başladı. Saldırılarda şimdiye kadar yüzlerce asker ve polis hayatını kaybetti. IŞİD, Mısır'da geçen ay düzenlediği son koordineli saldırılarda bir dizi karakolu hedef almış, İsrail ve Gazze Şeridi sınırındaki Şeyh Zuveyd'i ele geçirmişti.

IŞİD'e biat ederek 'Sina Vilayeti' ismini alan Ensar Beyt'ül Makdis örgütü, yüzlerce militanla Kahire yönetimine karşı mücadele veriyor. Mısır ordusu saldırılara sertlikle karşılık verileceğini duyurmasına karşın coğrafi koşullar, aşiretlerin konumu ve bölgedeki gelişmeler IŞİD'le mücadeleyi zorlaştırıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

MısırGazeteDevlet Başkanı Abdülfettah SisiSisiBaşsavcı Hişam BereketIŞİDMuhammed MursiGazzeZuveydVilayetiEnsar Beyt MakdisKahireDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/rtr/dpa/NHBK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24