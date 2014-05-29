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Dünya
Deutsche Welle

Mısır'da Sisi zaferi

Mısır'da üç günlük seçim maratonunun galibi, henüz resmi olmayan ilk sonuçlara göre açık arayla Abdülfettah El Sisi oldu.

29 Mayıs 2014 14:40


Mısır'da pazartesi günü başlayan ve çarşamba günü tamamlanan oy verme işleminin ardından yeni devlet başkanına dair resmi olmayan ilk sonuçlar açıklandı. Sayımlar sonucu eski Genelkurmay Başkanı Abdülfettah El Sisi'nin yüzde 90 oranında açık arayla galip olduğu bildirildi.

Sisi'nin seçimdeki tek rakibi sol kesimden Hamdin Sabahi'nin ise ancak yüzde üç ile dört arasında bir oy aldığı bildirildi. Sabahi, ilk sonuçların ardından sosyal paylaşım platformu Twitter üzerinden, "Rüyanızın peşinden gidip, büyük bir cesaretle savundunuz" sözleriyle özellikle kendisini destekleyen genç aktivistlere teşekkür etti.

Devlete yakın basın organları, seçime katılım oranlarının yüzde 45 olduğuna yer verdi. Ancak seçimleri boykot eden Müslüman Kardeşler açıklanan oranlardan şüphe duyduklarını belirtiyor. Müslüman Kardeşler, resmi internet sayfalarından seçime katılım oranlarının yüzde 11,92 olduğunu ve 53 milyon 900 bin kişinin oy kullandığına yer verdi.

Mısır'ın seçimle iş başına gelen ilk Devlet Başkanı Muhammed Mursi, 2012 yılındaki bir askeri darbeyle görevden alınmıştı. Ülkedeki tüm eski devlet başkanları asker kökenli. Abdülfettah El Sisi ile ülkedeki bu durum devam edecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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