Mısır’da kilisede patlama

Mısır'ın kuzeyindeki Tanta kentinde bir Kıptî kilisesinde meydana gelen patlamada en az 21 kişinin öldüğü, 38 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Patlamanın ardından güvenlik güçlerinin kilise civarında başka patlayıcıların da bulunması ihtimaline karşı çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Patlamanın nedeni henüz kesinlik kazanmadı.

Mısır'da Kıptîler yaklaşık 90 milyonluk nüfusun yüzde 10'unu oluşturuyor. Kıptîler daha önce de saldırıların hedefi olmuştu. Geçen yıl aralık ayında Kahire'de bir katedrale düzenlenen intihar saldırısında yaklaşık 30 kişi ölmüştü. Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

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AFP/Reuters/JD/BW