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Dünya
Deutsche Welle

Mısır’da kilisede patlama

Mısır’ın kuzeyindeki Tanta kentinde bir kilisede meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre en az 21 kişi öldü.

09 Nisan 2017 15:17

Mısır'ın kuzeyindeki Tanta kentinde bir Kıptî kilisesinde meydana gelen patlamada en az 21 kişinin öldüğü, 38 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Patlamanın ardından güvenlik güçlerinin kilise civarında başka patlayıcıların da bulunması ihtimaline karşı çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Patlamanın nedeni henüz kesinlik kazanmadı.

Mısır'da Kıptîler yaklaşık 90 milyonluk nüfusun yüzde 10'unu oluşturuyor. Kıptîler daha önce de saldırıların hedefi olmuştu. Geçen yıl aralık ayında Kahire'de bir katedrale düzenlenen intihar saldırısında yaklaşık 30 kişi ölmüştü. Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/Reuters/JD/BW

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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MısırTantaKıptîKıptîlerKahireIŞİDDeutsche Welle Türkçe AFP/Reuters/JD/BW

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