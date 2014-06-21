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Dünya
Deutsche Welle

Mısır'da idam kararlarına onay

Aralarında Müslüman Kardeşler liderlerinden Muhammed Bedii'nin de bulunduğu 183 kişinin idam cezası onandı.

21 Haziran 2014 18:23


Onanan idam cezaları hakkında bilgi veren Başsavcı Abdülrahim Abdülmalik, nisan ayı sonunda ölüm cezasına çarptırılan 683 sanıktan 496'sının serbest bırakıldığını söyledi. Başsavcı, 4 kadının idam cezasının da müebbet hapse çevrildiğini belirtti.

İdam cezalarını veren mahkeme, dosyaları Müftülük makamının onayına sunmuştu. Uygulamaya göre cezaların infazı için Müftülük tarafından onanması gerekiyor. Bedii ve diğer sanıklar "şiddete teşvik ve karakollara saldırı" suçlamasıyla yargılanıyordu.

Bedii'ye ikinci idam

Öte yandan Bedii hakkında farklı suçlamalarla açılan davalar devam ediyor. Aralarında Bedii'nin de bulunduğu Müslüman Kardeşler'in 14 yöneticisi hakkında "cinayet ve yasadışı silah bulundurma" suçlamasıyla açılan davada perşembe günü karar açıklanmış, Bedii ikinci kez ölüm cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme kararı, Müftülük'ün vereceği görüş doğrultusunda önümüzdeki haftalarda nihai halini alacak.

Mısır'da Devlet Başkanı Muhammed Mursi geçen yıl Ordu tarafından iktidardan uzaklaştırılmış, terör örgütü ilan edilen Müslüman Kardeşler yasaklanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Aralarında Müslüman KardeşlerMuhammed BediiBaşsavcı Abdülrahim AbdülmalikMüftülükBediiMüslüman KardeşlerDevlet Başkanı Muhammed MursiOrduDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/AFP/rtr/NH

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