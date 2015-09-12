Mısır'da hükümet istifa etti

Tarım Bakanı Salah Hilal'in yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanması üzerine Başbakan İbrahim Mehleb, hükümetin istifasını Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi'ye sundu.

İstifayı kabul eden El Sisi, Petrol Bakanı Şerif İsmail'i yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi. Yeni hükümet kurulana kadar eski kabine göreve devam edecek.

Tarım Bakanı Salah Hilal, kamu arazilerini ihaleye açmadan kendi çevresine dağıtmak ve karşılığında milyonlarca dolar rüşvet almakla suçlanıyordu.

Başbakan Mehleb geçen yılın mart ayında işbaşı yapmıştı. Mehleb istifa için herhangi bir gerekçe sunmadı.