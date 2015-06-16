Mısır'da eski devlet başkanı Mursi'ye ömür boyu hapis cezası



Kahire'deki mahkeme, Müslüman Kardeşler'in birçok yöneticisiyle birlikte Muhammed Mursi'yi de mahkûm etti. İsmi bir dönem devlet başkanlığı için geçen Hayrat El Şatır da idam cezasına çarptırıldı. Davada toplam 16 idam kararına hükmedildi.

Mahkeme, Müslüman Kardeşler'in lideri Muhammed Bedii ve teşkilatın diğer 17 üst düzey yetkilisinin de muhtelif hapis cezalarına çarptırılmasına hükmetti. Sanıklar Hamas, Lübnan Hizbullahı ve İran hesabına casusluk yapmakla suçlanıyordu.

Mursi'nin davaları ve aldığı cezalar

İktidardan uzaklaştırıldıktan sonra hakkında çok sayıda dava açılan Mısır'ın devrik devlet başkanı Muhammed Mursi, geçen ay ilk kez ölüm cezasına çarptırılmıştı. Mursi, ölüm cezasına çarptırıldığı davada, 2011 yılında Hamas ve Lübnan Hizbullahı ile birlikte hareket ederek cezaevinden firar etmekle suçlanıyordu.

Muhammed Mursi, 2012 yılında aleyhinde protesto gösterisi düzenleyen göstericilere işkence edilmesinden ve keyfi tutuklamalardan sorumlu olduğu gerekçesiyle nisan ayında da 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mursi hakkında 2013 yılında asker tarafından görevden el çektirildikten sonra birçok dava açıldı. Mursi bu davaların birçoğunda idam talebiyle yargılanıyor.

Mursi'nin iktidardan uzaklaştırılmasından bu yana yasadışı ilan edilen Müslüman Kardeşler taraftarı bin 400'den fazla kişi öldürüldü. 15 binden fazla Müslüman Kardeşler mensubu tutuklandı. Yüzlerce kişinin yargılandığı davalar uluslararası toplum tarafından eleştiriliyor.