Mısır'da cihatçılara operasyon

Mısır İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Nil Deltası'ndaki
Eş Şarkiyye
kentinde terör eylemleri organize etmek üzere olan Ensar Beyt el Makdis örgütü
militanlarını gözlemleyen güvenlik güçleri bölgeye operasyon düzenledi. Çıkan
çatışmada 5 militan öldü, 1 subay yaralandı" denildi.
Operasyon düzenlenen sığınağın örgüt tarafından patlayıcı yapımı amacıyla
kullanıldığı
ifade edildi. Sığınakta silah, cephane ve patlayıcı ele geçirildiği, otomobile konmak
üzere hazırlanmış bir bombanın polis tarafından imha edildiği kaydedildi.
Operasyonda öldürülen cihatçılar arasında örgütün cezaevindeki lideri İbrahim
Abdülrahman'ın oğlu Muaz İbrahim Abdülrahman'ın da olduğu belirtiliyor.
Radikal İslamcı Ensar Beyt el Makdis örgütü kasım ayında IŞİD'e bağlılık yemini etmişti.
Örgütün Sina Yarımadası'nda ekim ayı sonunda düzenlediği intihar saldırısında 30
asker hayatını kaybetmişti.