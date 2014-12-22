Mısır'da cihatçılara operasyon

Mısır İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Nil Deltası'ndaki

Eş Şarkiyye

kentinde terör eylemleri organize etmek üzere olan Ensar Beyt el Makdis örgütü

militanlarını gözlemleyen güvenlik güçleri bölgeye operasyon düzenledi. Çıkan

çatışmada 5 militan öldü, 1 subay yaralandı" denildi.

Operasyon düzenlenen sığınağın örgüt tarafından patlayıcı yapımı amacıyla

kullanıldığı

ifade edildi. Sığınakta silah, cephane ve patlayıcı ele geçirildiği, otomobile konmak

üzere hazırlanmış bir bombanın polis tarafından imha edildiği kaydedildi.

Operasyonda öldürülen cihatçılar arasında örgütün cezaevindeki lideri İbrahim

Abdülrahman'ın oğlu Muaz İbrahim Abdülrahman'ın da olduğu belirtiliyor.

Radikal İslamcı Ensar Beyt el Makdis örgütü kasım ayında IŞİD'e bağlılık yemini etmişti.

Örgütün Sina Yarımadası'nda ekim ayı sonunda düzenlediği intihar saldırısında 30

asker hayatını kaybetmişti.

