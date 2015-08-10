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Dünya
Deutsche Welle

Mısır’da aşırı sıcaklar can alıyor

Mısır’da aşırı sıcak ve nemli hava, bir günde 21 kişinin ölümüne yol açtı.

10 Ağustos 2015 15:53


Mısır'da aşırı sıcaklar ilk belirlemelere göre 21 kişinin ölümüne neden oldu. Mısır Sağlık Bakanlığı, aşırı sıcaklar ve yüksek nem nedeniyle 66 kişinin de hastanelerde tedavi gördüğünü bildirdi.

Mısır'ın başkenti Kahire ve ülkenin diğer bölgelerinde sıcaklığın 47 dereceye kadar yükseldiği, tüm ölümlerin pazar günü kaydedildiği belirtiliyor.

Resmi verilere göre Kahire'de 15, Kalyubiye vilayetinde dört ve Kina vilayetinde iki kişi yaşamını yitirdi. Aralarında yedi kadının da bulunduğu kurbanların hepsinin 60 yaşın üstünde olduğu kaydedildi. Geçen yıllara göre hava sıcaklığında artış kaydedilmesine rağmen, sağlık sorunlarına yol açan ana etkenin yüksek nem olduğu belirtiliyor.

Mısır Meteoroloji İdaresi'nden Vahid Sudi sıcaklıkların mevsim normallerinin dört ila beş derece üstünde seyrettiğini, pazar günü Kahire'de sıcaklığın gölgede 38 derece olarak ölçüldüğünü bildirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

MısırSağlık BakanlığıKahireKalyubiyeKinaMeteorolojiVahid SudiDeutsche Welle Türkçe AFP/BK

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