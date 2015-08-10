Mısır’da aşırı sıcaklar can alıyor



Mısır'da aşırı sıcaklar ilk belirlemelere göre 21 kişinin ölümüne neden oldu. Mısır Sağlık Bakanlığı, aşırı sıcaklar ve yüksek nem nedeniyle 66 kişinin de hastanelerde tedavi gördüğünü bildirdi.

Mısır'ın başkenti Kahire ve ülkenin diğer bölgelerinde sıcaklığın 47 dereceye kadar yükseldiği, tüm ölümlerin pazar günü kaydedildiği belirtiliyor.

Resmi verilere göre Kahire'de 15, Kalyubiye vilayetinde dört ve Kina vilayetinde iki kişi yaşamını yitirdi. Aralarında yedi kadının da bulunduğu kurbanların hepsinin 60 yaşın üstünde olduğu kaydedildi. Geçen yıllara göre hava sıcaklığında artış kaydedilmesine rağmen, sağlık sorunlarına yol açan ana etkenin yüksek nem olduğu belirtiliyor.

Mısır Meteoroloji İdaresi'nden Vahid Sudi sıcaklıkların mevsim normallerinin dört ila beş derece üstünde seyrettiğini, pazar günü Kahire'de sıcaklığın gölgede 38 derece olarak ölçüldüğünü bildirdi.