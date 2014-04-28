T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Mısır'da 683 kişiye idam

Mısır'da devrik cumhurbaşkanı Muhammed Mursi taraftarı 683 kişi hakkında idam cezası kararı verildi.

28 Nisan 2014 14:39

Sanık avukatlarından verilen bilgiye göre, mahkeme 14 Ağustos 2013'te Minya'da meydana gelen şiddet olaylarından sorumlu tuttuğu 683 kişi hakkında ölüm cezası verdi.

Mursi taraftarlarıyla güvenlik güçleri arasında meydana gelen çatışmalarda 700'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

İdama cezası alanlar arasında Müslüman Kardeşler liderlerinden Muhammed Bedii de bulunuyor.

Bu arada mart ayında şiddete teşvik suçundan idama mahkum olan 529 kişiden 492'sinin cezasının "düzeltildiği" bildirildi. AFP Ajansı, ölüm cezalarının büyük kısmının ömür boyu hapse çevrildiğini bildirdi.

Muhammed Mursi geçen yılın temmuz ayında askeri darbe ile görevden uzaklaştırılmış, Mursi'nin partisi Müslüman Kardeşler de terör örgütü ilan edilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

MısırMuhammed MursiSanıkAğustosMinyaMüslüman KardeşlerMuhammed BediiAjansıMursiDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24