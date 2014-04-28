Mısır'da 683 kişiye idam

Sanık avukatlarından verilen bilgiye göre, mahkeme 14 Ağustos 2013'te Minya'da meydana gelen şiddet olaylarından sorumlu tuttuğu 683 kişi hakkında ölüm cezası verdi.

Mursi taraftarlarıyla güvenlik güçleri arasında meydana gelen çatışmalarda 700'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

İdama cezası alanlar arasında Müslüman Kardeşler liderlerinden Muhammed Bedii de bulunuyor.

Bu arada mart ayında şiddete teşvik suçundan idama mahkum olan 529 kişiden 492'sinin cezasının "düzeltildiği" bildirildi. AFP Ajansı, ölüm cezalarının büyük kısmının ömür boyu hapse çevrildiğini bildirdi.

Muhammed Mursi geçen yılın temmuz ayında askeri darbe ile görevden uzaklaştırılmış, Mursi'nin partisi Müslüman Kardeşler de terör örgütü ilan edilmişti.