T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Mısır’da 31 kişiye idam cezası

Mısır’da bir mahkeme iki yıl önce başsavcı Hişam Barakat’ın öldürülmesinden sorumlu 31 kişiye idam cezası istedi.

17 Haziran 2017 15:49

Mısır Başsavcısı Hişam Barakat'ın 29 Haziran 2015 tarihinde öldürülmesinden sorumlu 31 kişi için idam cezası istendi. Mahkeme, bağlayıcı olmamasına rağmen hukuki açıdan zorunlu olduğu için Büyük Müftü'nün görüşüne de başvurduktan sonra, 22 Temmuz'da karar duruşmasının yapılacağını duyurdu.

Başsavcı Hişam Barakat, 2015 yılında Kahire'de konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybetmişti. Mısır, saldırıdan Müslüman Kardeşler ve Hamas örgütlerini sorumlu tutmuştu. Ancak Hamas ve Müslüman Kardeşler bu iddiayı reddetmişti.

Mısır İçişleri Bakanlığı'nın geçen yıl yayınladığı bir videoda, birkaç genç erkeğin Gazze'de Hamas tarafından eğitildiklerini itiraf ettikleri görülmüştü. Ancak bu kişilerden bazıları sonradan ifadelerini geri çekmişti.

Terör örgütü IŞİD, Sina'nın kuzeyinde sık sık Mısırlı polis ve askerleri hedef alıyor. IŞİD ayrıca Mısır'da kiliseleri hedef alan bombalı saldırıları ve Hristiyanlara yönelik silahlı saldırıları da artırdı. Geçen aralık ayından bu yana saldırılarda 100 kişi öldü.

Savcı Barakat, Devlet Başkanı Muhammed Mursi görevden alındıktan sonra radikal İslamcıların düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden en üst düzey yetkiliydi.

Barakat, 14 Temmuz 2013 tarihinde Cumhuriyet Muhafızları Kışlası önünde yaşanan çatışmalarda 51 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak, Müslüman Kardeşlerin liderlerinden Muhammed Bedii de dahil olmak üzere 15 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarmış ve bu kişilerin mal varlıklarına el konulmasını istemişti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/Reuters, BS/BÜ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

MısırHişam BarakatBaşsavcısı Hişam BarakatHaziranBüyük MüftüTemmuzKahireMüslüman KardeşlerHamasBakanlığıGazze HamasIŞİD SinaMısırlıHristiyanlaraBarakat Devlet Başkanı Muhammed MursiCumhuriyet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24