Mısır’da 31 kişiye idam cezası

Mısır Başsavcısı Hişam Barakat'ın 29 Haziran 2015 tarihinde öldürülmesinden sorumlu 31 kişi için idam cezası istendi. Mahkeme, bağlayıcı olmamasına rağmen hukuki açıdan zorunlu olduğu için Büyük Müftü'nün görüşüne de başvurduktan sonra, 22 Temmuz'da karar duruşmasının yapılacağını duyurdu.

Başsavcı Hişam Barakat, 2015 yılında Kahire'de konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybetmişti. Mısır, saldırıdan Müslüman Kardeşler ve Hamas örgütlerini sorumlu tutmuştu. Ancak Hamas ve Müslüman Kardeşler bu iddiayı reddetmişti.

Mısır İçişleri Bakanlığı'nın geçen yıl yayınladığı bir videoda, birkaç genç erkeğin Gazze'de Hamas tarafından eğitildiklerini itiraf ettikleri görülmüştü. Ancak bu kişilerden bazıları sonradan ifadelerini geri çekmişti.

Terör örgütü IŞİD, Sina'nın kuzeyinde sık sık Mısırlı polis ve askerleri hedef alıyor. IŞİD ayrıca Mısır'da kiliseleri hedef alan bombalı saldırıları ve Hristiyanlara yönelik silahlı saldırıları da artırdı. Geçen aralık ayından bu yana saldırılarda 100 kişi öldü.

Savcı Barakat, Devlet Başkanı Muhammed Mursi görevden alındıktan sonra radikal İslamcıların düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden en üst düzey yetkiliydi.

Barakat, 14 Temmuz 2013 tarihinde Cumhuriyet Muhafızları Kışlası önünde yaşanan çatışmalarda 51 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak, Müslüman Kardeşlerin liderlerinden Muhammed Bedii de dahil olmak üzere 15 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarmış ve bu kişilerin mal varlıklarına el konulmasını istemişti.

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dpa/Reuters, BS/BÜ