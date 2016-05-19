Mısır yolcu uçağı kayboldu



Mısır Havayolları (EgyptAir), konuyla ilgili açıklamayı resmi Twitter hesabından yaptı. Fransa'nın başkenti Paris'ten kalkan Airbus A320 tipi uçağın Mısır hava sahasına girdikten kısa süre sonra radardan kaybolduğu belirtildi.

Kuleyle son irtibat

Mısır Sivil Havacılık Bakanlığı, kayıp uçağı arama çalışmalarının başladığını açıkladı. Ahram gazetesinin haberinde uçaktan acil durum veya imdat çağrısı yapılmadığı vurgulandı. Uçağın kaybolmadan 10 dakika önce hava trafik kontrol kulesiyle son kez irtibat kurduğu bildirildi.

Yunanlar bilgi verdi

"New York Times" gazetesi muhabirinin sorularını yanıtlayan Mısırlı bir yetkili, Yunanlı meslektaşlarının uçakla irtibatı kaybettiklerine dair kendilerine bilgi verdiğini söyledi. Mısırlı yetkili, "Pilotlardan herhangi bir acil durum çağrısı gelmemiş. İrtifa kaybından söz edilmemiş. Radardan bir anda kaybolmuşlar" dedi. 12 yaşındaki uçakta 56 yolcu ve 10 mürettebat bulunuyordu. Bazı haber ajansları yolcu sayısını 59 olarak bildirdi.

Rus Metrojet uçağı 224 kişiye mezar olmuştu

Rus havayolu şirketi Kogalimavia'ya (Metrojet) ait Airbus tipi bir uçak 2015 yılının ekim ayında, havalandıktan kısa bir süre sonra Mısır'ın Sina Yarımadası yakınlarında düşmüştü. 217 yolcu ve 7 mürettebattan kurtulan olmamıştı. Rusya ve Batılı ülkeler uçağın bombayla düşürüldüğü ihtimali üzerinde duruyor. İddialara göre uçak el yapımı bir bombayla düşürüldü. Bir akrabası Suriye'de IŞİD saflarında savaştığı belirlenen EgyptAir görevlisinin bombayı uçağa yerleştirdiği ileri sürülüyor.