T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Mısır yolcu uçağı kayboldu

Paris-Kahire seferini yapan yolcu uçağı havada kayboldu. Mısır Havayolları'na ait uçağın denize düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor. 804 sefer sayılı uçakta 56 yolcu ve 10 mürettebat bulunuyordu.

19 Mayıs 2016 11:58


Mısır Havayolları (EgyptAir), konuyla ilgili açıklamayı resmi Twitter hesabından yaptı. Fransa'nın başkenti Paris'ten kalkan Airbus A320 tipi uçağın Mısır hava sahasına girdikten kısa süre sonra radardan kaybolduğu belirtildi.

Kuleyle son irtibat

Mısır Sivil Havacılık Bakanlığı, kayıp uçağı arama çalışmalarının başladığını açıkladı. Ahram gazetesinin haberinde uçaktan acil durum veya imdat çağrısı yapılmadığı vurgulandı. Uçağın kaybolmadan 10 dakika önce hava trafik kontrol kulesiyle son kez irtibat kurduğu bildirildi.

Yunanlar bilgi verdi

"New York Times" gazetesi muhabirinin sorularını yanıtlayan Mısırlı bir yetkili, Yunanlı meslektaşlarının uçakla irtibatı kaybettiklerine dair kendilerine bilgi verdiğini söyledi. Mısırlı yetkili, "Pilotlardan herhangi bir acil durum çağrısı gelmemiş. İrtifa kaybından söz edilmemiş. Radardan bir anda kaybolmuşlar" dedi. 12 yaşındaki uçakta 56 yolcu ve 10 mürettebat bulunuyordu. Bazı haber ajansları yolcu sayısını 59 olarak bildirdi.

Rus Metrojet uçağı 224 kişiye mezar olmuştu

Rus havayolu şirketi Kogalimavia'ya (Metrojet) ait Airbus tipi bir uçak 2015 yılının ekim ayında, havalandıktan kısa bir süre sonra Mısır'ın Sina Yarımadası yakınlarında düşmüştü. 217 yolcu ve 7 mürettebattan kurtulan olmamıştı. Rusya ve Batılı ülkeler uçağın bombayla düşürüldüğü ihtimali üzerinde duruyor. İddialara göre uçak el yapımı bir bombayla düşürüldü. Bir akrabası Suriye'de IŞİD saflarında savaştığı belirlenen EgyptAir görevlisinin bombayı uçağa yerleştirdiği ileri sürülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Paris-KahireHavayollarıTwitterParisAirbus A320MısırSivil Havacılık BakanlığıYunanlarYork Times34;MısırlıYunanlıMetrojetKogalimaviaAirbusMısır Sina YarımadasıBatılıSuriye IŞİDEgyptAirDeutsche Welle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24