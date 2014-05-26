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Dünya
Deutsche Welle

Mısır sandık başında

Mısır bugün yeni devlet başkanını seçmek üzere sandık başına gidiyor. İki gün sürecek seçimlerin en güçlü adayı olarak Abdülfettah El Sisi gösteriliyor.

26 Mayıs 2014 11:47


Mısır Devlet Başkanlığı seçimlerine adaylığını koyan eski Genel Kurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Abdülfettah El Sisi'nin kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sisi'nin tek rakibi 2012 yılındaki devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunda elenen sol aday Hamdien Sabahi.

İki gün sürecek devlet başkanlığı seçimlerinde Sisi ilk kez aday olduğu gibi ilk kez de oy kullanabilecek. Zira kısa süre öncesine kadar ordu mensubu olan Sisi, Mısır yasalarına göre oy kullanamıyordu.

Müslüman Kardeşler'in olası bir saldırı tehdidi nedeniyle seçimler büyük güvenlik önlemleri kapsamında geniş çaplı bir gözetim altında olacağı bildiriliyor.

Askeri darbenin ardından yönetimden el çektirilen ve birçok üyesi tutuklanan Müslüman Kardeşler'in seçimleri boykot edeceği bildiriliyor.

Mısır'da ocak ayında yeni anayasa için referanduma gidilmiş, çoğunluk evet oyunu kullanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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