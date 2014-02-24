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Dünya
Deutsche Welle

Mısır hükümeti istifa etti

Mısır resmi yayın organları, geçici hükümete başkanlık eden Başbakan Hazım El Beblavi'nin görevinden ayrıldığını duyurdu.

24 Şubat 2014 17:48


Mısır'da Başbakan El Beblavi'nin Devlet Başkanı Adli Mansur'a istifasını sunduğu bildiriliyor. Şimdi gözler nisan ayındaki seçimlerde, henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, devlet başkanlığına adaylığını koymayı planlayan Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Abdülfettah El Sisi'ye çevrildi.

El Beblavi, 2013'te Devlet Başkanı Muhammed Mursi'nin askerî darbeyle devrilmesinin ardından göreve getirilmişti. Görevden ayrılmasının ardından açıklama yapan Beblavi, Mısır'ın demokrasi için doğru yolda olduğunu belirterek, böylesi kritik bir geçiş döneminde herkesin kendi kişisel çıkarlarını arka plana itmesi gerektiğini kaydetti. Beblavi'nin görevden ayrılmasından sonra başbakanlık için İskan Bakanı İbrahim Mahlab ile görüşmelerin başladığı belirtiliyor. Ancak Mahlab El Ahram'a yaptığı açıklamada, resmi olarak henüz geçiş hükümetini kurma görevi almadığını kaydetti.

Mısır Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı El Sisi’nin nisan ayında devlet başkanlığı seçimlerinde aday olabilmesi için görevlerinden istifa etmesi gerekiyor. Henüz resmi bir adaylık açıklaması olmasa da, El Sisi ocak ayında yaptığı bir açıklamada, ordunun ve halkın aday olmasını istemesi durumunda, adaylığını koyacağını belirtmişti. Yine ocak ayında yeni anayasa için yapılan iki günlük referandum sonuçları, El Sisi'ye destek verileceğine dair güçlü bir işaret olarak kabul edilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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