Mısır'dan Libya Tezkeresi'ne 'kınama'

Trablus hükümetine destek için Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesini öngören tezkerenin TBMM'de kabul edilmesine ilk tepki Mısır’dan tepki geldi.

Euronews'in haberine göre, Kahire yönetimi, ‘Türkiye'nin Libya'ya asker konuşlandırmasının Akdeniz bölgesinde istikrarı olumsuz etkileyeceğini’ belirterek, meclisten geçen tezkereyi kınadı.

Libya'da Katar ve Türkiye Birleşmiş Milletler (BM) tarafından meşru kabul edilen Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni desteklerken, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır, Hafter'le ittifak durumundaki Tobruk hükümetini destekliyor.

Libya'nın doğusundaki Tobruk merkezli hükümetin Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih İsa da geçtiğimiz hafta Güney Kıbrıs'a yaptığı ziyaret sırasında Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesi adımının 'kabul edilemez' olduğunu belirtmişti.