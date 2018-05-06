T24 LogoT24 Logo
Gündem

Misinalara takılan allı turna kurtarıldı

ADANA,(DHA)- ADANA'da Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri misinalara takılan allı turnayı (filamingo) kurtararak koruma altına aldı

06 Mayıs 2018 12:45

ADANA,(DHA)- ADANA\'da Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri misinalara takılan allı turnayı (filamingo) kurtararak koruma altına aldı. Allı Turna tedavisinin ardından tabi ortamına tekrar bırakılacak.
Tuzla Yaban Hayatı Geliştirme sahasında bir allı turnanın misinalara takıldığını gözlemleyen tabiat fotoğrafçılarının durumu hemen DKMP ekiplerine bildirmeleri üzerine bölgeye gelen ekipler allı turnayı misinalardan kurtardı.
Allı turnanın yaralandığı görüldü. Allı turna, tedavi edilmesi için Tarsus Hayvanat Bahçesi veterinerlerine teslim edildi. Allı turna, sağlığına kavuştuktan sonra doğaya salınacak.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ADANADHA ADANA OrmanSuBakanlığı Doğa KorumaMilli Parklar DKMP Genel Müdürlüğü ekipleriAllı TurnaTuzla Yaban Hayatı GeliştirmeDKMPAllıTarsus Hayvanat BahçesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24