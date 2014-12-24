Minsk'te çözüm arayışı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) arabuluculuğu ile toplanan grup,

Ukrayna ve Rusya ile birlikte, Ukrayna'nın doğusunda yaşanan kanlı çatışmaları barışçıl

yönden çözmek

için çözüm arayacak. Asıl önemli kararların cuma günü düzenlenecek

ikinci tur görüşmelerde çıkması bekleniyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun danışmanı Valeri Çali, “Bugün bir sonuç

beklenmemeli” açıklamasında bulundu. Kapalı kapılar ardında Ukrayna hükümeti

temsilcileri ve Donbas'tan Rusya yanlısı ayrılıkçılar aynı masada oturacak.

Uluslararası arenada tanınmayan Donetsk Halk Cumhuriyeti liderlerinden Aleksandr

Zaharçenko, öncelikle çatışma taraflarının tutuklu değiş tokuşunun ele alınacağını

kaydetti.

Son olarak üç ay önce toplanan grup bir ateşkes anlaşmasına varmıştı. Ancak söz

konusu ateşkes her iki taraf asker ve militanlarınca sık sık ihlal ediliyor.

