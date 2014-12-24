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Dünya
Deutsche Welle

Minsk'te çözüm arayışı

Ukrayna Temas Grubu, üç ay aradan sonra barış görüşmelerinde bulunmak üzere Belarus'un başkenti Minsk’te bir araya geldi.

24 Aralık 2014 21:12

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) arabuluculuğu ile toplanan grup,
Ukrayna ve Rusya ile birlikte, Ukrayna'nın doğusunda yaşanan kanlı çatışmaları barışçıl
yönden çözmek
için çözüm arayacak. Asıl önemli kararların cuma günü düzenlenecek
ikinci tur görüşmelerde çıkması bekleniyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun danışmanı Valeri Çali, “Bugün bir sonuç
beklenmemeli” açıklamasında bulundu. Kapalı kapılar ardında Ukrayna hükümeti
temsilcileri ve Donbas'tan Rusya yanlısı ayrılıkçılar aynı masada oturacak.
Uluslararası arenada tanınmayan Donetsk Halk Cumhuriyeti liderlerinden Aleksandr
Zaharçenko, öncelikle çatışma taraflarının tutuklu değiş tokuşunun ele alınacağını
kaydetti.
Son olarak üç ay önce toplanan grup bir ateşkes anlaşmasına varmıştı. Ancak söz
konusu ateşkes her iki taraf asker ve militanlarınca sık sık ihlal ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

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