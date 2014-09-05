Minsk'te ateşkes görüşülüyor



Ukrayna Temas Grubu'nun toplantısına Moskova, Kiev ve ayrılıkçıların yanı sıra Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilâtı (AGİT) temsilcileri de katılıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, toplantıdan çıkacak ateşkes kararını imzalamaya hazır olduğunu açıkladı. Rusya yanlısı ayrılıkçı liderler de ateşkes ilan etmeye hazır olduklarını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin krizin çözümü için 7 maddeden oluşan bir plan açıklamıştı. Putin planı, öncelikle Ukrayna ordusunun Donetsk ve Lugansk bölgelerinde yürüttüğü operasyonlara son vermesi ve bölgeden çekilmesini öngörüyor.

Taraflar arasındaki ateşkes, uluslararası gözlemciler tarafından denetlenecek. Bölgeye insani yardım koridorları açılacak ve alt yapının onarılması sağlanacak.