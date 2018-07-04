T24 LogoT24 Logo
Gündem

Minik Berilsu'dan acı haber

Ethem SÜZEK/BEKİLLİ (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 2 yaşındaki Berilsu Gündoğdu, kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra yaşamını yitirdi

04 Temmuz 2018 19:55

Ethem SÜZEK/BEKİLLİ (Denizli), (DHA)- DENİZLİ\'nin Çal ilçesinde, otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 2 yaşındaki Berilsu Gündoğdu, kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra yaşamını yitirdi.
30 Haziran\'da, Bekilli Belediyesi\'nde çalışan ve aynı zamanda amatör futbolcu olan Bülent Gündoğdu\'nun kullandığı 20 SE 995 plakalı otomobille Denizli\'den Bekilli yönüne giderken, karşıdan gelen İrfan Ağar\'ın kullandığı 20 ZP 510 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada iki aracın sürücüsü Bülent Gündoğdu ve İrfan Ağar ile araçlardaki Fatma Gündoğdu, Berkay Gündoğdu (16) ve Beril Su Gündoğdu (2) ile Leyla Ağar yaralandı. Yaralılar ambulansla Denizli Devlet ve Servergazi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü  Bülent Gündoğdu\'nun kızı Berilsu Gündoğdu\'dan bugün sabaha karşı acı haber geldi. Minik Berilsu, doktorların müdahalesine rağmen 4 gündür sürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.
Berilsu\'nun cenazesi, Bekilli ilçesindeki mahalle mezarlığında ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ethem SÜZEKBEKİLLİ Denizli DHA DENİZLİBerilsu GündoğduHaziran Bekilli BelediyesiBülent GündoğduSEDenizli BekilliAğarZPKazadaFatma Gündoğdu Berkay GündoğduBeril Su GündoğduLeyla AğarYaralılarDenizli Devlet
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24