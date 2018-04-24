MİNİBÜSTE TEHLİKELİ YOLCULUK

- Tıka basa dolu minibüste bazı yolcular kapıdan sarkarak yolculuk etti.

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)

Esenyurt\'ta tıka basa yolcu taşıyan bir minibüsteki tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.

Esenyurt, 19 Mayıs Bulvarı\'nda kapısı açık vaziyette tıka basa yolcuyla ilerleyen minibüs görünleri şaşkına çevirdi.

Büyükçekmece- Avcılar seferini yapan minibüs adeta faciaya davetiye çıkardı. Minibüs sürücüsü kapıdan dışarı sarkan yolculara aldırış etmeden park halindeki araçların yanından yolcuların canını hiçe sayarak \"kıl payı\" geçti. O anlar ise cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi. Bir süre caddede ilerleyen minibüs daha sonra gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü:

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-Minibüsün tehlikeli yolculuğu

-Kapısı açık şekilde insanların dışarı sarkarak yolculuk etmesi

-Minibüsün park halindeki araçların yanından geçmesi

-Genel ve detaylar