MİNİBÜSTE TEHLİKELİ YOLCULUK

- Tıka basa dolu minibüste bazı yolcular kapıdan sarkarak yolculuk etti.
Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)
Esenyurt\'ta tıka basa yolcu taşıyan bir minibüsteki tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.
Esenyurt, 19 Mayıs Bulvarı\'nda kapısı açık vaziyette tıka basa yolcuyla ilerleyen minibüs görünleri şaşkına çevirdi.
Büyükçekmece- Avcılar seferini yapan minibüs adeta faciaya davetiye çıkardı. Minibüs sürücüsü kapıdan dışarı sarkan yolculara aldırış etmeden park halindeki araçların yanından yolcuların canını hiçe sayarak \"kıl payı\" geçti. O anlar ise cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi. Bir süre caddede ilerleyen minibüs daha sonra gözden kayboldu.
Görüntü Dökümü:
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-Minibüsün tehlikeli yolculuğu
-Kapısı açık şekilde insanların dışarı sarkarak yolculuk etmesi
-Minibüsün park halindeki araçların yanından geçmesi
-Genel ve detaylar