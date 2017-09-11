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Minibüs devrildi, sürücü ağır yaralandı

Gökhan YALKAK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Torbalı İlçesi'nde, lastiği patlayınca bariyerlere çarpan ve devrilerek ters dönen halı yüklü minibüsün şoförü ağır yaralandı

11 Eylül 2017 19:27

Gökhan YALKAK/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Torbalı İlçesi\'nde, lastiği patlayınca bariyerlere çarpan ve devrilerek ters dönen halı yüklü minibüsün şoförü ağır yaralandı.
Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında, İzmir- Aydın Otoyolu Sağlık Mevkii\'nde meydana geldi. Mevlüt Sabri Saygılı, sağ arka lastik patlayınca, yönetimindeki 09 BN 338 plakalı halı yüklü minibüsün direksiyon kontrolünü yitirdi. Yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrilen araç ters döndü. Ağır yaralanan Saygılı\'yı görenler, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine kaza yerine gelen ekipler, Mevlüt Sabri Saygılı\'yı ambulansla Selçuk Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Saygılı\'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza sonrası araçtan yola düşen halılar, ekiplerce toplandı. Ayrıca araçtan yola dökülen benzinin üzerine kum döküldü. Yaklaşık 30 dakika boyunca yol ulaşıma kapandı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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