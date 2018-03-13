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Minibüs devrildi: 1 yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, özel bir şirkete ait minibüsün yoldan çıkarak devrildiği kazada sürücü Ferhat Güler (26), yaralandı

13 Mart 2018 21:55

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, özel bir şirkete ait minibüsün yoldan çıkarak devrildiği kazada sürücü Ferhat Güler (26), yaralandı.
Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında, Denizli- Antalya Karayolu Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Ferhat Güler, 45 TA 464 plakalı minibüsü ile Antalya yönüne giderken, yağmurdan kayganlaşan zeminde aracın direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan minibüs yoldan çıkarak devrildi. Kazada minibüste sıkışan sürücü Güler, yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen itfaiye tarafından araçtan çıkarıldı. Sağılık durumu ağır olmayan Güler, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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