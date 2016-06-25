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Dünya
Deutsche Welle

Minbic ilerleyişi sürüyor

Ağırlığını YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri, Minbic kentinin merkezine doğru ilerleyişini sürdürüyor. IŞİD bölgeden kaçan sivillere ateş açıyor.

25 Haziran 2016 20:34


Londra'daki Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye Demokratik Güçleri'nin kente güneyden giriş yaparak buradaki buğday siloları ve un değirmenlerini ele geçirdiğini açıkladı. Kuruluştan yapılan açıklamada IŞİD ile Suriye Demokratik Güçleri arasındaki çatışmalar nedeniyle çok sayıda sivilin bölgeden kaçtığı belirtildi. Radikal İslamcıların kaçanların üzerine ateş açtığı kaydediliyor. Çoğu Kürt olmak üzere 120 bölge sakininin IŞİD tarafından alıkonduğu gelen bilgiler arasında.Son 9 gün içerisinde IŞİD tarafından kaçırılanların sayısının ise bini geçtiği tahmin ediliyor.

Associated Press haber ajansına konuşan Suriye Demokratik Güçleri sözcülerinden Şirvan Derviş cuma günü kaçmakta olan bir aileden 2 kişinin mayına basarak hayatını kaybettiğini, olayda üç kişinin de yaralandığını söyledi. Derviş 10 yaşındaki bir kız çocuğunun da IŞİD'in keskin nişancıları tarafından vurulduğunu belirtti. Şirvan Derviş “Siviller DAEŞ (IŞİD) kontrolündeki bölgeleri terk edebilmek için ölüme meydan okuyor” diye konuştu.

IŞİD, Halep vilayetinde son üç haftada 900 Kürt sivili kaçırmış, esirleri tahkimat duvarı yaptırmak üzere kullanmaya başlamıştı. Bazı siviller de siper kazmaya mecbur bırakılmıştı. Suriye Demokratik Güçleri Sözcüsü Derviş, kimi sivillerin de çatışmalar sırasında canlı kalkan olarak kullanıldığını söyledi.

Sivillerin Suriye Demokratik Güçleri'nin kısa süre önce IŞİD'den aldıkları Marea'ya ulaşmaya çalıştıkları belirtiliyor. Suriye Demokratik Güçleri'nin siyasi kanadı olan Suriye Demokratik Konseyi uluslararası toplumdan ve yardım gruplarından sivillere yardım ulaştırmasını istedi.

ABD Menbic operasyonu çerçevesinde 300 özel kuvvetler askerini Suriye Demokratik Güçleri'ne dahil etmişti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada askerlerin danışman olarak görev yaptığı kaydedilmişti. Fransa özel kuvvetlerinin de operasyonda yer aldığı kaydediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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