Mimar Doğan Kuban, yaşamını yitirdi

Mimar, restoratör, tarihçi Doğan Kuban yaşamını yitirdi.

Gazeteci Orhan Bursalı, Doğan Kuban'ın yaşamını yitirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter'dan Kuban'ın vefatıyla ilgili, "Ülkemizin ve İstanbul’un mimari tarihi açısından önemli çalışmalara imza atmış mimar Doğan Kuban’ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kıymetli bir değeri, önemli bir akademisyeni yitirdik, üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Doğan Kuban Kimdir?

1926 yılında Paris’te doğdu. 1949 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni bitirdikten sonra fakültenin Mimarlık Tarihi Kürsüsü’ne asistan oldu.

1950’lerde İtalya’ya giderek Rönesans mimarlığı üzerinde çalışan Kuban, 1962’de Fullbright bursuyla konuk öğretim görevlisi olarak ABD’deki Michigan Üniversitesi’nde bulundu.

Kuban, 1960’lar ve 70’lerde belli süreler boyunca Harvard Üniversitesi’nin bursuyla Washington D.C.’deki Dumbarton Oaks Araştırma Kütüphanesi ve Koleksiyonu’nda çalıştı. 1965 yılında 'Anadolu Türk Mimarlığının Kaynak ve Sorunları' adlı çalışmasıyla profesör oldu.

1973-76 yılları arasında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde dekanlık yaptı. İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü’nün kurulması için çalıştı. 1974’te kuruluşu tamamlanan enstitünün başkanlığını yürüttü.

Ağa Han Mimarlık Ödülü Yürütme Komitesi üyesi oldu. Türk, İslam, Anadolu mimarlığı ve sanatını konu alan kitaplar ve makaleler yayımladı. Çalışmalarında, Türk sanat ve mimarlığının özgün bir yaratı alanı olarak görülmesi gerektiğini öne sürdü.

2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde; "Mimarlık" ödülünün "Türk mimarisinin geçmişine yönelik kuramsal ve kavramsal çalışmaları, restorasyon faaliyetleri, İslam mimarisi içinde Türk eserlerinin kimliğini vurgulayan görüşleri ve bu konulara dair yazdığı kitapları dolayısıyla" Doğan Kuban'a verilmesi kararlaştırıldı.