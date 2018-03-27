Milliler iyi başladı, kötü bitirdi

Türkiye, Hasan Ali'nin ortasında Cengiz Ünder'in düzgün vuruşuyla Karadağ karşısında 1-0 öne geçti!

Hakan Çalhanoğlu'nun serbest vuruştan yaptığı ortada Okay Yokuşlu, düzgün bir kafa vuruşu yaptı ve Milliler farkı 2'ye çıkardı!

Karadağ, ilk yarının son dakikasında Mirko Ivanic'in golüyle farkı 1'e indirdi. Maçın ilk yarısı 2-1 Türkiye'nin üstünlüğüyle sona erdi.

Mugosa, güzel bir gole imza atıyor ve skoru 2-2'ye taşıdı. Maçın 87. dakikasında eşitlik sağlandı.

Karadağ ve Türkiye arasında oynanan hazırlık karşılaşmasında A Milli Takım, skor avantajını koruyamadı ve maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

A Milli Futbol Takımı, ikinci hazırlık maçında bu akşam deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya geldi. Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele Türkiye saati ile (TSİ) 20.10'da başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlandı.

Mücadelede, Sırbistan Futbol Federasyonundan Milorad Mazic düdük çaldı. Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yaptı.

Ay-yıldızlı ekip, geçtiğimiz cuma günü İrlanda Cumhuriyeti ile Antalya'da oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazanmıştı.

Karadağ ile ikinci maç

A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile tarihindeki ikinci maçına çıktı.

İki ekip daha önce ilk kez, 29 Mayıs 2016'da hazırlık maçında Antalya'da karşı karşıya gelmişti. Türkiye, o maçı Mehmet Topal'ın 90+4. dakikada attığı kafa golüyle kazanmıştı.

Milli takım, bu mücadeleyle rakibiyle Karadağ'daki ilk maçına da çıkmış oldu.

Türkiye : Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Çağlar Söyüncü, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoğlu, Emre Akbaba, Cengiz Ünder, Cenk Tosun

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda bulunan futbolcular şunlar:

Kaleci: Okan Kocuk (İstanbulspor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Volkan Babacan (Medipol Başakşehir)

Savunma: Gökhan Gönül (Beşiktaş), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf) Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Serdar Aziz (Galatasaray), Uğur Demirok (Trabzonspor), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Ömer Bayram (Teleset Mobilya Akhisarspor)

Orta saha: Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Osmanlıspor), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Mehmet Topal, Alper Potuk (Fenerbahçe), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Villarreal)