Milliler gurbetçilerle güzel

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Uluslararası arenada oynanan diğer hazırlık maçları



85 yıllık tarihinde ilk kez Kocaeli'de bir maça çıkan A Milli Futbol Takımı, 2010 Dünya Kupası Grup elemeleri kapsamında hazırlık maçında Şili'yi Halil Altıntop'un attığı golle 1-0 yenmeyi başardı.Mücadeleyi Yunanistan Futbol Federasyonu'ndan Anastassios Kakos yönetti. Sakatlıkları nedeniyle Arda Turan, Caner Erkin, Sabri Sarıoğlu, Mehmet Topuz, Emre Belözoğlu, Mevlüt Erdinç, Hakan Balta ve Serdar Kulbilge kadroda yer almadı.Şili Milli Takım Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan Claudio Maldonado ile daha önce disiplinsiz hareketleri gerekçe gösterilerek ceza verilen Beşiktaşlı Rodrigo Tello'ya Türkiye karşısında kadroda yer verdi. Maldonado ile Tello maça yedekler arasında başladı.Karşılaşmaya kalabalık orta saha kurgusuyla başlayan Türkiye, kanatlardan atak organizasyonlarıyla Şili kalesinde gol aradı. İlk dakikalarda sağ kanattan Gökhan Gönül'ün bindirmeleriyle tehlike yaratan millilerde Semih en hareketli isim olarak dikkat çekti. Tuncay ve Aurelio'nun iki net fırsatı değerlendirememeleri sonrası milliler ilk yarıda 0-0'lık beraberliğe razı oldu.Hareketli oyunculara sahip olduğu gözüken Şili, orta sahadan derinlemesine paslarla sonuca gitmeye çalıştı. Çoğunlukla ofsayta takılan konuk ekibin atakları Türkiye defansında erirken, Gonzalez ile Vidal ise iki önemli fırsatı Şili adına değerlendiremedi.Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, ikinci yarıya çift forvete dönerek başlamasına karşın, milliler ilk 30 dakikada rakip kalede hiçbir tehlike yaratamadı. Kalesinde üst üst yaşadığı tehlikeleri atlatan milli takım, ikinci yarıdaki ilk pozisyonunda Halil'le gole ulaşmayı başardı ve maçtan da 1-0 galip ayrıldı.Hakemler: Anastassios Kakos xxx, Christos Akrivos xxx, Dimitri Bersis xxx (Yunanistan)Türkiye: Volkan xx, Gökhan Gönül xxx, Gökhan Zan xxx, Servet xx, Uğur xx (Dk. 65 İbrahim xx), Kazım xx (Dk. 63 Serdar Özkan xx), Selçuk x (Dk. 46 Gökhan Ünal xx), Aurelio xxx, Ayhan xx (Dk. 59 Nuri xx), Tuncay xx (Dk. 80 Mehmet Topal x), Semih xx (Dk. 46 Halil xxx)Şili: Bravo xx, Carmona xx (Dk. 77 Beausejour xx), Contreras xx, Jara xx, Cereceda xx, Sanchez xx, Vidal xx, Fernandez xx (Dk. 46 Valdivia xx), Estrada xx, Gonzalez xx (Dk. 77 Fierro x), Suazo xxGol: Dk. 74 Halil (Türkiye)Sarı Kartlar: Dk. 31 Sanchez (Şili), Dk. 85 Nuri (Türkiye)12. dakikada sağdan Gökhan Gönül'ün ortasında, arka direkte Semih istediği kafa vuruşunu yapamadı ve meşin yuvarlak yandan auta gitti.14. dakikada Fernandez'in ara pasıyla soldan Türkiye defansının arkasına sarkan Gonzalez, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Gonzalez'in ilk vuruşu Volkan'dan dönerken, ikinci vuruşunda ise defans araya girerek tehlikeyi önledi.24. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan kullandığı korner vuruşu sonrası altı pas çizgisi üzerinde yükselen Mehmet Aurelio'nun kafasından seken top taca çıktı.27. dakikada Tuncay'ın pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Semih'in bekletmeden sert vuruşunda, top üsten az farkla auta çıktı.28. dakikada Şili önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi. Sanchez'in pasıyla sağ kanatta hareketlenen Suazo'nun ortasında, ön direkte yakın mesafeden Vidal'in vuruşu kötü olunca, meşin yuvarlak üsten auta gitti.36. dakikada Semih'in pasıyla hareketlenen Tuncay, defansta Carmona'yı da çalımladıktan sonra aşırtma bir vuruş denerken, meşin yuvarlak üsten auta gitti.Yine aynı dakikada hızlı gelişen Türkiye atağında Semih bu kez ceza sahası önünde Aurelio'yu topla buluşturdu. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya sert vuruşunda ise top üsten az farkla auta çıktı.45. dakikada çalımlarla Türkiye ceza sahasına kadar giren Suazo'nun sert vuruşunda, top yandan az farkla auta gitti.Şili ekibinin sergilediği sert futbol dikkati çekerken, mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı.İKİNCİ YARIİkinci yarıda çok daha etkili olan Şili takımı, ardı ardına yakaladığı gol fırsatlarını cömertçe harcadı. Yarattığı çok sayıda gol tehlikesine karşın son vuruşlarda bir türlü başarılı olamayan ve Türkiye defansını geçemeyen konuk ekip, Halil'in golüne engel olamadı ve sonuca boyun eğdi.48. dakikada Valdivia'nın pasıyla sol kanatta hareketlenen Gonzalez'in ceza sahası önünde ortaladığı topu ön direkte Suazo kötü bir vuruşla auta atarak takımı adına önemli bir fırsatı kullanamadı.58. dakikada Vidal sağ çaprazdan hızla ceza sahasına girerek kaleci Volkan'ı da çalımlarken, vuruşunda kaleye giden topa Gökhan Zan ayak koyarak önemli bir tehlikeyi önledi.60. dakikada ceza sahası dışında sağ çaprazdan Estrada'nın kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.69. dakikada Gökhan Zan'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda, top yandan az farkla auta gitti.74. dakikada Türkiye, Şili karşısında 1-0 öne geçti. Hızlı gelişen Türkiye atağında ceza sahası içinde Nuri'nin çıkardığı topa arka direkte Halil düzgün bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı: 1-0.79. dakikada soldan Beausejour'un ortaladığı topu Volkan'ın önünde Suazo kafayla dokunurken, kaleye giden meşin yuvarlağı çizgi üzerinde Tuncay kafayla uzaklaştırdı.83. dakikada kaleyi karşıdan gören pozisyonda Gökhan Ünal'ın kullandığı serbest vuruşta, top üst direktten sekerek auta gitti.A Milli Futbol Takımı, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.