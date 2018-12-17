Milli yüzücülerden tarihi başarı

Ergin KARATAŞ / İzmir,(DHA) -

Çin\'in Hangzou kentinde düzenlenen 14. FINA Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası\'nda mücedele eden milli yüzücüler dünya arenasında tarih yazdı.

Organizasyonda Türkiye\'yi 8\'i erkek, 7\'si kadın olmak üzere 15 sporcu temsil etti. Ay-yıldızlı sporcular 3 final, 2 de yarı final yüzme başarısı gösterdi ve 13 Türkiye rekoru kırdı.

EMRE SAKÇI DÜNYA 5\'İNCİSİ OLDU

14. FINA Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası\'nda ay-yıldızlılar adına Selen Özbilen, Aleyna Özkan, Ekaterina Avramova, Viktoria Zeynep Güneş, Nida Eliz Üstündağ, İmge Roza Erdemli, Beril Böcekler, Hüseyin Emre Sakcı, Ümitcan Güreş, Berk Özkul, Yalım Acımış, Kemal Arda Gürdal, İskender Başlakov, Berkay Ömer Öğretir ve Erge Can Gezmiş mücadele etti.

Şampiyonada erkekler 50 metre kurbağalama kategorisinde finale kalarak Dünya 5\'incisi olan 21 yaşındaki sporcu, Türk spor tarihinde Dünya Yüzme Şampiyonası\'nda final yüzen ilk isim unvanını elde etti.

Daha önce 2015 yılında 50 metre kurbağalamada gençler kısa kulvar dünya rekoru kırarak yüzmede dünya rekoru sahibi ilk ve tek sporcumuz olan Emre, Çin\'de ülkemizi yine gururlandırdı. Yaşar Üniversitesi öğrencisi olan genç sporcu, Çin\'deki şampiyonada finalde 25.89\'luk derecesiyle yeni Türkiye rekorunu kırarken 2020 Tokyo Olimpiyatları\'nda madalya umudumuz olduğunu kanıtladı.

TÜRKİYE REKORUNA İMZA ATAN SPORCULAR ŞÖYLE:

Ergecan Gezmiş

200 metre Kelebek Erkek

1.54.71

39 kişi arasından 19\'uncu oldu

19 yaş üstü Yeni Türkiye Rekoru

Berkay Ömer Öğretir

200 metre Kurbağalama Erkek

2.08.32

46 kişi arasından 25\'inci oldu

19 yaş üstü Yeni Türkiye Rekoru

Beril Böcekler

400 metre Serbest Bayan

4.09.90

41 kişi arasından 18\'inci oldu

14 yaş, 15-16 yaş, 17-18 yaş ve 19 yaş üstü Yeni Türkiye Rekoru

Hüseyin Emre Sakçı

İskender Baslakov

Yalım Acımış

Kemal Arda Gürdal

4x100 metre Serbest Bayrak Erkek

3.12.26

13 kişi arasından 9\'uncu oldu

19 yaş üstü Büyükler Yeni Türkiye Rekoru



Selen Özbilen

Imge Roza Erdemli

Viktoria Zeynep Güneş

Ekaterina Avramova

4x100m Serbest Bayrak Bayan

3.41.86

11 kişi arasından 8\'inci oldu

19 yaş üstü Büyük Bayan Yeni Türkiye Rekoru

Hüseyin Emre Sakçı

İskender Baslakov

Yalım Acımış

Kemal Arda Gürdal

4x50 metre Serbest Bayrak Erkek

1.26.25

13 kişi arasından 9\'uncu oldu

19 yaş üstü Yeni Türkiye Rekoru

Hüseyin Emre Sakçı

İskender Baslakov

Yalım Acımış

Kemal Arda Gürdal

4x50 metre Serbest Bayrak Erkek

1.33.11

15 kişi arasından 9\'uncu oldu

19 yaş üstü Büyükler Yeni Türkiye Rekoru

Ekaterina Avramova

Viktoria Zeynep Güneş

Nida Eliz Üstündağ

Selen Özbilen

4x100 metre Karışık Bayrak Bayan

4.00.48

15 kişi arasından 9\'uncu oldu

19+ yaş üstü Bayan Rekor

YARI FİNAL

Ümitcan Güreş

50 metre Kelebek Erkek

22.82

16 kişi arasından 12\'nci oldu

Dünya 12.si oldu.



Emre Sakçı

50 metre Kurbağalama Erkek

25.97

6. /16

16 kişi arasından 6\'ncı oldu

FİNAL

Hüseyin Emre Sakçı

50 metre Kurbağalama Erkek

25.89

19 yaş üstü Yeni Türkiye Rekoru

Dünya 5\'incisi oldu

Selen Özbilen

Imge Roza Erdemli

Viktoria Zeynep Güneş

Ekaterina Avramova

4x100m Serbest Bayrak Bayan

3.41.25

19 yaş üstü Bayan Yeni Türkiye Rekoru

Dünya 8\'incisi oldu

Iskender Baslakov

Emre Sakçı

Ümitcan Güreş

Arda Gürdal

4x50m Karışık Bayrak Erkek

1.34.38

Dünya 9\'uncusu oldu



(FOTOĞRAFLI)