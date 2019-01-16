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Spor

Milli tenisçiler Avustralya Açık'ta elemeleri geçemedi

Türkiye Tenis Federasyonu konuya ilişkin açıklama yaptı

16 Ocak 2019 20:21

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta genç erkekler kategorisinde mücadele eden Emir Şendoğan ve Berk İlkel, elemelerin ilk turunda organizasyona veda etti.

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvada Emir Şendoğan, Rus Egor Agafonov'a 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenildi.

Diğer milli sporcu Berk İlkel de Güney Afrikalı Joubert Klopper'a 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup oldu.

Böylece Türk tenisçiler Emir ve Berk, turnuvadan elendi.

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