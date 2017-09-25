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Spor

Milli takımların kaptanları Kayserispor’dan

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA)- SÜPER Lig'de Fenerbahçe’nin ardından 5'nci sıraya yerleşen Kayserispor’da Bursaspor maçı öncesi milli heyecan yaşanıyor

25 Eylül 2017 15:06

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA)- SÜPER Lig\'de Fenerbahçe’nin ardından 5\'nci sıraya yerleşen Kayserispor’da Bursaspor maçı öncesi milli heyecan yaşanıyor.
Sarı kırmızılı takımda forma giyen Oleksandr Kucher Ukrayna, Cristian Sapunoru Romanya, Asamoah Gyan ise Gana milli takımlarına kaptan olarak gitmeye hazırlanıyor. Kaptanların yanı sıra Silviu Lung’un Romanya, Ryan Mendes’in ise, Yeşil Burun Adaları milli takımlarına gitmesi kesinlik kazandı.
Kayserispor başkanı Erol Bedir, Bursaspor maçı sonrası milli takımlara çok sayıda oyuncunun hem de kaptan kolluğu takarak gitmesinin altında sarı kırmızılı ekibin ligde sergilediği olumlu futbol ve gösterdiği başarının payı olduğunu söyledi.
Bedir, \"Özellikle Kucher’in Kayserispor’da gösterdiği performans, yeniden Ukrayna milli takımına kaptan olarak çağrılmasını sağladı. A milli takımına da 1 veya 2 oyuncunun katılmasını bekliyoruz. Bu durum bizim için gurur vericidir\" dedi.
BEŞ MAÇTIR YENİLMEDİK
Kayserispor Başkanı Erol Bedir Atila’nın harika golü ile son dakikalarda aldıkları beraberliğe değinen Bedir, \"Şeytan kulağına kurşun, ligin ilk maçındaki Galatasaray yenilgisi sonrası bir daha yenilgi yüzü görmedik. 5 maçın 3’ünü galibiyetle, 2’sini beraberlikle kapattık. Yani yenemediğimiz rakiplerimize de yenilmedik. Şimdi Bursasspor’u eli boş göndermenin hesabını yapıyoruz\" diye konuştu.

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