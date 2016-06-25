Milli Takım'da 3 ayrılık birden

Euro 2016'da aldığı 2 mağlubiyet ve 1 galibiyetle turnuvaya veda eden Milli Takım'da Fatih Terim'in yardımcılıklarını üstlenen Tuncay Şanlı, Tümer Metin ve Nihat Kahveci'nin görev süreleri sona erdi.



Terim federasyonla görüşecek



Yeni Şafak'ın haberine göre, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 2018 Dünya Kupası Elemeleri öncesi hem takım hem de teknik kadro için yönetimle bir görüşme gerçekleştirecek. Yapılacak bu detaylı toplantıda milli takımdaki geleceği ve bundan sonraki planları hakkında görüşlerini bildirecek olan Terim'in Tuncay Şanlı, Tümer Metin ve Nihat Kahveci ile ilgili fikirlerini de yönetimle değerlendireceği bildirildi.





Kadroda değişim başlıyor



İspanya'ya 3-0 mağlup oldukları maçın ardından kameraların karşısına geçen Terim, kadroda yapacağı değişimin sinyallerini vermişti. Tecrübeli teknik adamın teknik kadrosuyla ilgili son değerlendirmelerini yaptıktan sonra 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde görev yapacak oyuncu havuzunu da belirlemesi bekleniyor.