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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Menbiç açıklaması

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Menbiç kentindeki gelişmelerle ilgili, "Tüm tarafları bölgeyi daha fazla istikrarsız hale getirecek kışkırtıcı eylem ve söylemlerden uzak durma konusunda uyarıyoruz" açıklaması yaptı

28 Aralık 2018 17:49

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye\'nin Menbiç kentindeki gelişmelerle ilgili, \"Tüm tarafları bölgeyi daha fazla istikrarsız hale getirecek kışkırtıcı eylem ve söylemlerden uzak durma konusunda uyarıyoruz\" açıklaması yaptı.
Bakanlık, Menbiç\'le ilgili gelişmeler kapsamında doğruluğu şüpheli birtakım açıklamalar yapıldığını belirterek şunları kaydetti:
\"Bölgeyi silah zoruyla kontrol eden YPG/PKK terör örgütünün, bölge halkı adına açıklama yapma ve diğer unsurları davet etme hakkı ve yetkisi yoktur. Tüm tarafları bölgeyi daha fazla istikrarsız hale getirecek kışkırtıcı eylem ve söylemlerden uzak durma konusunda uyarıyoruz. Konu tarafımızdan yakinen takip edilmektedir.\"

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