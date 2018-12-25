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Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Menbiç' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Arimah açıklaması MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Menbiç'in batısındak bulunan Arimah bölgesindeki hareketliliğin 2017’den beri bölgede bulunan Suriye rejim güçlerine ait olduğunu belirterek, gelişmelerin takip edildiğini bild

25 Aralık 2018 22:43

Milli Savunma Bakanlığı\'ndan Arimah açıklaması

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Menbiç\'in batısındak bulunan Arimah bölgesindeki hareketliliğin 2017’den beri bölgede bulunan Suriye rejim güçlerine ait olduğunu belirterek, gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.
MSB’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, \"Münbiç ile ilgili gelişmeler kapsamında, Arimah bölgesindeki hareketliliğin, 2017 yılından beri söz konusu bölgede bulunan Suriye rejim güçlerine ait olduğu gözlenmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir\" denildi.

ANKARA, (DHA)

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