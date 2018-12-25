Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Arimah" açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Münbiç'teki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, "Münbiç ile ilgili gelişmeler kapsamında, Arimah bölgesindeki hareketliliğin, 2017 yılından beri söz konusu bölgede bulunan Suriye rejim güçlerine ait olduğu gözlenmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" açıklamasını yaptı.

Anadolu Ajansı, Münbiç'teki kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Suriye ordusunu taşıyan 40 pikap, 2 tank, malzeme kamyonları ve zırhlı personel taşıyıcılar, yaklaşık 1 saat önce ilçenin güneyinden giriş yaptığını belirtmişti.