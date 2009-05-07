Milli Piyango ihalesi iptal

2 teklif verildi

Milli Piyango ihalesi, katılımcı iki grubun İhale Komisyonu'nun 1 milyar 622 milyon dolar olarak belirlediği açık artırma bedelinden uzak kalmaları üzerine iptal edildi.Talih kuşunun, "şans oyunları lisansının 10 yıl süreyle verilerek özelleştirilmesine" ilişkin ihalede, nihai pazarlık görüşmesi bugün saat 14.00'de gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi’ne ait şans oyunlarının özelleştirilmesi ihalesinde açık artırma 1 milyar 622 milyon dolarla başladı ve sonuçlandı.İhaleye katılan iki grup da komisyonun 1 milyar 622 milyon dolar olarak belirlediği açık artırma bedelinin üzerinde artırmaya girmedi. İki tarafta belirlenen fiyatı artırmayacaklarını açıklayınca ihale sona erdi. İhalenin hemen ardından bir açıklama yapan İhale Komisyonu Başkanı Osman İlter, 1 milyar 622 milyon dolar olan açık artırma bedelini kendilerinin belirlediğini ve kapalı zarflarda alınan iki grubun tekliflerinin de bu belirlenen rakamdan uzak olduğunu kaydetti. İlter, "Komisyon ihalenin iptal edilip edilmeyeceğine karar verecek" dedi.Bu açıklamadan yaklaşık yarım saat sonra da Komisyon kararı geldi. Milli Piyango şans oyunlarının lisans verilmesi suretiyle özelleştirilmesi ihalesi, İhale Komisyonu tarafından iptal edildi.Yapılan yazılı açıklamada, İhale komisyonu başkanının açıkladığı başlangıç fiyatı üzerine katılımcıların kapalı zarfla verdikleri tekliflerin geçerli olduğu belirtilerek artırım yapılmadığı ve bunun üzerine İhale Komisyonu’nun ihalenin iptaline karar verdiği duyuruldu.Talih kuşu özelleştirmesinde DAF Araştırma Geliştirme A.Ş. (Doğuş Holding/Alarko Holding/Fina Holding) - OPAP-S.A. ortak girişim grubu ve Şans Oyunları Yatırım Holding A.Ş. teklif vermişti.Milli Piyango'nun özelleştirilmesi süreci, "Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin" 15 Ekim 2008 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla başladı.Söz konusu yönetmelikle, özelleştirmeye ilişkin hukuki altyapı tamamlandı ve 5 Kasım 2008'de ihaleye çıkıldı.Milli Piyango özelleştirmesinde teklif verme süresi de 15 Nisan 2009 tarihinde sona erdi.Turkcell'in sahip olduğu Turktell tarafından kurulan Şans Oyunları Yatırım Holding'de Tepe Grubu yer aldı.İhalede ön yeterlik başvurusunda bulunan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş - Lottomatica S.P.A Ortak Girişim Grubu ise daha sonra konjonktürün uygun olmaması nedeniyle teklif vermeyeceğini açıkladı.Aynı şekilde ön yeterlilik başvurusunda bulunan, Österreichische Lotterien Gesellschaft m.b.H, Intralot S.A. Integrated Lottery Systems and Services (Intralot A.Ş-Şans Oyunları Entegre Bilişim Sistemleri ve Hizmetleri) de piyango özelleştirmesinde teklif vermedi.