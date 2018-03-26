Milli maç saat kaçta, hangi kanalda?

Karadağ - Türkiye maçı ile birlikte A Milli Takım bir hazırlık karşılaşması daha oynayacak. Galatasaraylı Selçuk İnan bu mücadele öncesinde sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Şimdi gözler yarın oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Peki Karadağ - Türkiye maçının canlı yayın bilgileri ne? İşte milli maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve karşılaşmanın başlayacağı saat.

Karadağ Türkiye hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Karadağ Türkiye hazırlık maçı yarın saat 20:10'da başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda bulunan futbolcular şunlar:

Kaleci: Okan Kocuk (İstanbulspor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Volkan Babacan (Medipol Başakşehir)

Savunma: Gökhan Gönül (Beşiktaş), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Serdar Aziz (Galatasaray), Uğur Demirok (Trabzonspor), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Ömer Bayram (Teleset Mobilya Akhisarspor)

Orta saha: Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Osmanlıspor), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Mehmet Topal, Alper Potuk (Fenerbahçe), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Villarreal)

"Bayrağımızı en iyi yerde dalgalandırmak istiyoruz"

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli futbolculardan Yusuf Yazıcı, yeni jenerasyon olarak iyi futbol sergilemek istediklerini söyledi. Kadroda çok yetenekli futbolcular bulunduğuna değinen Yusuf, "Onların tecrübelerinden faydalanıp çok iyi futbol sergilemek istiyoruz. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor. Milli takımla bayrağımızı en iyi yerde dalgalandırmak istiyoruz." diye konuştu. İrlanda Cumhuriyeti karşısında istedikleri futbolu oynayarak galip geldiklerini hatırlatan milli futbolcu, Karadağ maçını da kazanarak kampı iyi bir şekilde tamamlamak istediklerini vurguladı.

Mircea Lucescu'nun çok deneyimli bir teknik direktör olduğunu dile getiren Yusuf Yazıcı, onun, gelişimleri için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını kaydetti. İlerleyen yıllardaki hedefinin sorulması üzerine Yusuf, şu anda milli takım ve Trabzonspor'a odaklandığını, zamanın kendisine ne göstereceğini yaşayarak göreceğini belirtti. Yusuf, Türk futbolundaki yabancı futbolcu kuralıyla ilgili tartışmalar hakkında ise "Türk futbolcuların değersizleştirilmemesini istiyorum. Yabancı futbolcular Türkiye'ye gelerek Türkiye'deki futbolun kalitesini artırıyorlar, hemfikiriz. Türk futbolcuların hiçbir zaman öz güven eksikliği olmadığını ve rekabete açık olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullanıldı.

Selçuk İnan, A Milli Futbol Takımı kadrosundan çıkarıldı

Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yapılan açıklamada, antrenman sonrası sol arka adalesinde sertleşme oluşan Selçuk İnan'ın, 27 Mart Salı günü Karadağ ile deplasmanda oynanacak özel maça kadar iyileşemeyeceği belirtildi. Açıklamada, tedavisine kulübünde devam edecek Selçuk İnan'ın bugün Antalya'dan İstanbul'a döneceği ifade edildi.